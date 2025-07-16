侵犯五月天、張惠妹音樂版權賺3082萬 「歡歌APP」違反著作權法起訴

手機K歌軟體「歡歌APP」遭滾石等唱片公司提告非法重製張惠妹、五月天518首歌曲，獲利3082萬元；台北地檢署偵查，今依著作權法起訴全民音樂公司、公司負責人陳智宇、行銷總監張彭瑋，王姓專員涉案嫌疑不足，不起訴。

刑事局立案搜索查辦全民音樂公司，查扣公司帳戶等證物，移送檢方偵辦，刑事局偵緝時另聲請扣押全民音樂名下帳戶400萬3709元獲准，檢方認定為犯罪所得，起訴時，請求法院宣告沒收。

據了解，「歡歌APP」號稱全台灣最熱門的手機K歌軟體，可透過音樂社群結交歌友；「歡歌」強調具備人工智慧功能，一鍵調音修音，台灣有不少人下載使用。

起訴書指出，全民音樂公司為香港公司MAXBROS LIMITED在台代理公司，負責經營手機軟體「歡歌APP」，陳智宇是公司負責人，張彭瑋為行銷總監，負責行銷、商務接洽業務。