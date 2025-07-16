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泰國同鄉在宿舍暴斃...移工合謀棄屍埋苗栗菜園 今判10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

泰國籍男子「阿波」與另外4名同鄉在苗栗工作，去年9月間同鄉「阿二」暴斃身亡，阿波與其他同鄉因擔心非法居留的身分曝光，合力將阿二載往菜園，挖洞將阿二埋師其中，因阿二女兒找不到人，報警後才循線查獲，一審依遺棄屍體罪，判阿波等4人10月徒刑，執行完畢後驅逐出境，二審今駁回上訴，維持原判。

判決指出，泰國籍男子阿波、阿黑、阿菜、阿旺、阿二在台灣逾期居留，非法打工，去年9月14日晚間，阿波等5人在鄧姓包商的苗栗宿舍內，但阿二因潛在性心肌病發作而心臟休克死亡，阿波等人擔心在台灣打黑工的狀況曝光，因此隔天上午開車將阿二載往苗栗縣一處菜園內，挖洞後將阿二埋屍其中，但阿二的女兒因找不到人，報警才循線查獲犯行。

一審認定，阿波等4人因恐自身非法居留在台灣工作的行為遭發覺，未報警妥善處理，合謀將屍體挖洞掩埋，無視法律規範，也欠缺對死者尊重，所為實屬不該。

法官衡酌阿波等人犯後自警詢、偵訊、審理坦承犯行，但未與被害人家屬達成和解等情況，依遺棄屍體罪，判刑10月，全案上訴二審後，今天審結宣判。

泰國籍男子阿波與其他同鄉在台非法工作，去年一名同鄉暴斃後，他涉與其他人挖洞埋屍，二審今駁回上訴，判刑10月。圖／本報資料照
泰國籍男子阿波與其他同鄉在台非法工作，去年一名同鄉暴斃後，他涉與其他人挖洞埋屍，二審今駁回上訴，判刑10月。圖／本報資料照

棄屍 屍體

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