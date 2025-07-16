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柯文哲臉書成延押理由？吳宗憲：重點在是否影響證人說法

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北地方法院持續審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，昨進行柯等人延押訊問時，檢方指出柯文哲經營的臉書貼文施壓、批評證人並試圖勾串，建請法院繼續羈押；對此，媒體今問及發臉書是否成為羈押理由，立委吳宗憲指出，臉書貼文當然不構成押人理由，重點在於內容是否足以影響證人「翻供」。

吳宗憲表示，寫臉書不構成押人的理由，檢方重點是將寫臉書與勾串證人接在一起，「勾串證人」、「要證人翻供」才是重點，檢方說柯文哲用寫臉書要證人翻供，主要是這句話，延押還是要掛上與法律有關的事情，所以臉書不是重點。

吳宗憲指出，他並沒有看柯文哲臉書寫什麼，至於寫臉書和延押的關聯性，他認為「寫臉書」不是重點，重點是寫臉書要證人去翻供，若有任何叫證人翻供的行為，當然就符合羈押要件，至於臉書貼人達不達到影響證人的說法，或是否足以讓證人翻供，還得看內容而定。

台北地院昨開庭，公訴檢察官指出，本案證人遭柯文哲與相關人士干擾，柯以個人名義經營的臉書，押期中幾乎天天貼文試圖勾串，開庭前、後都對證人施壓，把證人說詞做成圖卡加以批評、攻擊，證詞對自己有利的大肆宣揚，不利的隱匿不提。

檢察官表示，柯文哲挑戰司法公信力，但法庭中的攻防不代表能在法庭外斷章取義、帶動輿論去影響司法判斷「這是史上絕無僅有的壓迫司法手段」，建議柯再羈押禁見。

立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片
立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片

檢察官 柯文哲 司法 京華城案

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