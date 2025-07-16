罰不怕？酒駕新制上路3年 台東酒駕逐年攀升

酒駕零容忍！新法自2022年3月31日上路來，台東酒駕取締件數卻逐年攀升，不僅監獄因公共危險罪酒駕犯占23% 比例全國最高，台東地檢署公布偵查起訴案件中，以「公共危險」連續5年蟬聯第一，多為酒駕。檢、警、監強化宣導及取締，期望嚇阻酒駕上路。

台東地檢署表示，經研析民眾酒駕原因多，仍以飲酒生活習慣與僥倖心理為主要，其中又以在自宅或親友住處飲用者居多。因此，為預防犯罪，地檢署持續進行社區、校園法治教育宣導。另在刑事執行部分，依具體情節，諭知不准予易科罰金，僅准予易服社會勞動或入監服刑。

根據縣警局資料統計近3年取締酒駕件數，2022年164件、2023年246件及2024年337件，光今年端午節3天連假前往綠島及蘭嶼實施為期3天的離島交通大執法，3天共取締11件酒駕。另據台東地檢署公布偵查起訴案件中，公共危險連續5年為台東刑事案件居冠。

縣警局交通大隊近日受邀前往法務部矯正署台東監獄，舉辦酒後駕車防制暨交通安全宣導活動，期望讓受刑人從真實案例中深刻反思，建立正確的交通安全觀念，避免重返社會後再度因酒駕誤觸法網。另監理站表示，針對參加道安講習的酒駕民眾，安排監獄及掃殯儀館體驗。

台東查扣酒駕車輛居高不下，使得分局或分駐（派）出所空間限縮，甚至有些車主執行完畢後乾脆不領回，其中不乏雙B轎車；警局交通隊表示，移置保管車輛如經通知後逾期未領回，警方將依規定進行公開招標拍賣作業。

交通隊指出，.違規查扣車輛移入保管場後，未即時領車者，2個月內寄送限期（收到通知書之日起7日內）領回通知書，若未即時前往拖吊場領回時，將按日額外收取保管費，汽車每日100元、機車每日50元。目前車輛保管場最大容量為汽車65輛、機車160輛，有數部車輛停放超過3個月以上，累計保管費1萬多元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康