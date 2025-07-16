台電深夜搶修釀聲響…醉男不滿亮雙刀恐嚇、滅火器猛砸車 下場曝光

台中從事鋁門窗的黃姓男子去年某日深夜酒後聽見住家外面有聲響，見4名台電人員正在搶修附近的電線桿，竟持雙刀站在搶修車前辱罵「三字經」，還恫嚇「再不下來我要砸了」，持滅火器猛砸搶修車。法院考量黃和台電人員調解賠償，依強制罪判他拘役20日，可上訴。

檢警調查，黃男（33歲）2024年12月23日因台電蔡姓員工等4人，在他家附近修繕電桿設備，當晚11點多處理好要駕駛台電搶修工程車離開時，黃僅因酒後聽到修理聲音就不滿，竟然持水果刀、菜刀各1把，跑出家門站在車前朝台電人員叫囂、咆哮。

黃還持著雙刀向蔡員罵三字經，還恫稱「給我下來」、「再不下來我要砸了」、「我要砸下去」等語，並持滅火器猛敲台電搶修車的擋風玻璃、左後照鏡。警方獲報趕到場，逮捕黃男並查扣他2把刀、1支滅火器予以送辦。

檢方訊時，黃坦承毀損搶修車，但矢口否認強制，辯稱自己當時在顧公司，想說怎麼有4輛車在那邊，他去查看被人拿電擊棒敲右手，才會拿滅火器防衛。

但在場台電員工指證歷歷，也有現場錄影、照片等可佐，檢方不採信黃辯詞，偵結依強制罪嫌起訴他，毀損部分雙方和解撤告。

台中地院審酌，黃男不思理性溝通、處理不滿，衝動持刀恐嚇、強制，考量黃已和台電人員調解、賠償完畢，審酌一切情狀後依強制罪判他拘役20日，得易科罰金。

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