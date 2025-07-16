快訊

你也是嗎？ChatGPT又全球大當機！網友氣炸：總是在上班壞掉

財經記者潛入詐騙LINE群 親身體驗假投顧周旋套路3部曲

周曉涵戀愛ing？「罪後真相」導演陳奕甫進出香閨爆過夜情

聽新聞
0:00 / 0:00

台電深夜搶修釀聲響…醉男不滿亮雙刀恐嚇、滅火器猛砸車 下場曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中從事鋁門窗的黃姓男子去年某日深夜酒後聽見住家外面有聲響，見4名台電人員正在搶修附近的電線桿，竟持雙刀站在搶修車前辱罵「三字經」，還恫嚇「再不下來我要砸了」，持滅火器猛砸搶修車。法院考量黃和台電人員調解賠償，依強制罪判他拘役20日，可上訴。

檢警調查，黃男（33歲）2024年12月23日因台電蔡姓員工等4人，在他家附近修繕電桿設備，當晚11點多處理好要駕駛台電搶修工程車離開時，黃僅因酒後聽到修理聲音就不滿，竟然持水果刀、菜刀各1把，跑出家門站在車前朝台電人員叫囂、咆哮。

黃還持著雙刀向蔡員罵三字經，還恫稱「給我下來」、「再不下來我要砸了」、「我要砸下去」等語，並持滅火器猛敲台電搶修車的擋風玻璃、左後照鏡。警方獲報趕到場，逮捕黃男並查扣他2把刀、1支滅火器予以送辦。

檢方訊時，黃坦承毀損搶修車，但矢口否認強制，辯稱自己當時在顧公司，想說怎麼有4輛車在那邊，他去查看被人拿電擊棒敲右手，才會拿滅火器防衛。

但在場台電員工指證歷歷，也有現場錄影、照片等可佐，檢方不採信黃辯詞，偵結依強制罪嫌起訴他，毀損部分雙方和解撤告。

台中地院審酌，黃男不思理性溝通、處理不滿，衝動持刀恐嚇、強制，考量黃已和台電人員調解、賠償完畢，審酌一切情狀後依強制罪判他拘役20日，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

酒駕 溝通 恐嚇 台電

延伸閱讀

災後搶修「師父頭」觸電命危 父向台電董座要真相：為何還通電？

公車擦撞路邊變電箱！板橋後站商圈部分店家停電 台電搶修中

遭高壓電傷命危！台電員工裝葉克膜搶救中 家屬趕赴醫院盼集氣

搶修停電災情出意外！台電員工遭高壓線路電擊 命危搶救中

相關新聞

2個「女網紅」之爭…律師李怡貞告贏 陳沂判罰2000還要賠1萬2千

網紅女律師李怡貞在臉書貼「然候」字句的圖卡，網紅陳沂截圖轉貼嘲諷李女把「然後」打錯字順道帶貨推銷葉黃素，陳女依違反著作權...

影／鄭文燦7度出庭終露笑意 勘驗完證實決策者是「他」

前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」涉貪，桃園地院昨午第7度準備程...

侵犯五月天、張惠妹音樂版權賺3082萬 「歡歌APP」違反著作權法起訴

手機K歌軟體「歡歌APP」遭滾石等唱片公司提告非法重製張惠妹、五月天518首歌曲，獲利3082萬元；台北地檢署偵查，今依...

涉合謀張綱維詐貸台企銀30億 禾豐泰老董1千萬交保

遠航前董事長張綱維被控將旗下淡水小坪頂土地，出售給樺福集團禾豐泰建設（現為遠向公司），再由禾豐泰以興建大樓為由，向台企銀...

泰國同鄉在宿舍暴斃...移工合謀棄屍埋苗栗菜園 今判10月

泰國籍男子「阿波」與另外4名同鄉在苗栗工作，去年9月間同鄉「阿二」暴斃身亡，阿波與其他同鄉因擔心非法居留的身分曝光，合力...

罰不怕？酒駕新制上路3年 台東酒駕逐年攀升

酒駕零容忍！新法自2022年3月31日上路來，台東酒駕取締件數卻逐年攀升，不僅監獄因公共危險罪酒駕犯占23% 比例全國最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。