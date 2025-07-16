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2個「女網紅」之爭…律師李怡貞告贏 陳沂判罰2000還要賠1萬2千

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

網紅女律師李怡貞在臉書貼「然候」字句的圖卡，網紅陳沂截圖轉貼嘲諷李女把「然後」打錯字順道帶貨推銷葉黃素，陳女依違反著作權法起訴。台北地院開庭，法官勸和解不成，今判陳沂罰金2000元，並附帶民事賠償李女1萬2000元。可上訴。

李怡貞2023年5月28日在臉書粉專「女人大律師」貼出圖卡，有長髮女子圖案及「然後就算四八兩這樣罵我，我還是覺得她剪短後比之前更像宋慧喬...。」等字句。

之後，陳沂隨即截取圖卡貼在自己臉書，發文指圖卡中「然候」的「候」應該不是打錯而是看錯，並推銷自己接業配的葉黃素，另酸李怡貞「妳真的很需要葉黃素」，李怡貞提告，陳沂被起訴。

陳沂出庭否認犯罪，表示著作權法保護的是有精神力的創作，但李怡貞的虛擬替身是META一鍵生成，美術、編輯著作權都屬於META，網路上有許多雷同的圖案，如果這樣可以主張提告，將天下大亂。

陳沂說，本案美術、編輯著作權不屬於李怡貞，唯一可討論的是文字，而李怡貞多次表示自己的文章是廢文，所以根本沒有著作權的問題。

李怡貞說，不告而取謂之偷，是法律系畢業生應有的基本素養，陳沂是法律生，卻在網路上帶風向，還在臉書上嗆檢察官不懂著作權，惡性重大，請法官對陳沂從重量刑。

李怡貞說，她不是沒有給陳沂機會，陳沂貼文第一時間下架後來又上架，尤其，陳沂說她跟詐欺集團在一起，一直在貶低她的名聲，「士可忍孰不可忍」，事情5月發生她等到11月才提告，就是在等陳沂的反應，但法律不是這樣玩的。

審理庭中，承審法官林記弘先詢問有無和解意願，並對陳沂、李怡貞曉諭對案子的想法，林記弘說，網路上幹譙的言論絕非沒有創作力，檢察官起訴的著作權案，並不是什麼侵害社會法益的重要案子，希望2人為言論自由有發展空間作一個好的示範。

林記弘說，陳沂、李怡貞如果願意在網路上發個文，比起法官認真寫刑事、民事判決的影響還要大上許多；林說，公眾人物譙來譙去很正常，對於網路言論雖每個人拿捏尺度不同，但是不是一定要以司法來解決爭議？

網紅女律師李怡貞。圖／摘自臉書
網紅女律師李怡貞。圖／摘自臉書
女網紅陳沂。圖／聯合報系資料照片
女網紅陳沂。圖／聯合報系資料照片

陳沂 網路 法律系 提告

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