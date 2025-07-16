影／非法日租套房遭查獲 高市府祭重罰斷水斷電

打擊非法日租套房亂象，高市近日加強聯合稽查行動，鎖定未取得合法旅宿登記日租業者展開查緝，針對屢勸不改的非法日租套房祭出重罰，執行斷水斷電處置。觀光局強調，違法日租不僅影響合法業者，更危及旅客住宿安全，民眾應優先選擇合法登記的旅館或民宿，保障自身權益。

觀光局2023年起針對旅宿業展開密集稽查，累計達2554家次，今年上半年查核257家次，除輔導合法業者推動永續、友善等措施，對違法經營日租亦嚴格取締。

10日對左營區一間屢勸不改的非法日租業者「聚所」祭出重罰，聯合台電與自來水公司執行斷水斷電，展現市府整頓違法旅宿的鐵腕決心。

觀光局長高閔琳指出，「聚所」早在2024年即遭裁罰10萬元並勒令歇業，後又於今年再被裁處20萬元怠金，然而業者無視禁令持續營業，遂依法報請執行斷水斷電。

根據發展觀光條例，非法經營旅館業者可處10至200萬元罰鍰，並得強制歇業，若仍持續違法營業，則可依行政執行法處以怠金，最終執行斷水電手段以迫使停業。觀光局提醒，交通部今年已調高裁罰標準，非法旅館最高可罰至200萬元，非法民宿則至100萬元，違者代價將更為沉重。

高閔琳表示，許多非法日租屋常透過網路平台以低價、地段優勢吸客，但未經公安與消防檢查，無合法登記與保險，住宿風險極高部分業者甚至假借旅宿名義詐騙金錢與個資，損害消費者權益。