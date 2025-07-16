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涉合謀張綱維詐貸台企銀30億 禾豐泰老董1千萬交保

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涉合謀張綱維詐貸台企銀30億 禾豐泰老董1千萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

禾豐泰建設負責人周國光涉詐貸台企銀，北檢諭令1千萬交保。記者張宏業／攝影
禾豐泰建設負責人周國光涉詐貸台企銀，北檢諭令1千萬交保。記者張宏業／攝影

遠航前董事長張綱維被控將旗下淡水小坪頂土地，出售給樺福集團禾豐泰建設（現為遠向公司），再由禾豐泰以興建大樓為由，向台企銀詐貸35億元，沒想到推案失敗，讓台企銀認列30億元虧損，調查局昨搜索約談禾豐泰時任董座周國光，同時提訊在押的張綱維，台北地檢署今晨依詐欺罪命周國光1千萬元交保。

另外，禾豐泰登記負責人范佐志10萬交保、張綱維訊後則還押台北看守所。同案遭約談的遠前副董事長鄭晴文、禾豐泰時任總經理林義隆、財務人員許翠娥、職員范碧如等人偵訊後請回。

張綱維掏空遠航35億元一審被判刑14年，鄭晴文被判刑3年，另有得易科罰金之刑8月；全案上訴期間，張綱維多次違反科技監控規定，接近漁港等地，今年4月被拘提到案，台灣高等法院裁定羈押。他今凌晨被調查官押返北檢時，頭上毛髮幾乎變全白，模樣相當滄桑。

遠航多年前因財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維無足夠財力籌措有效資金重整，佯稱名下樺福集團資金充裕、趁機入主遠航取得經營、財產管理處分權，隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再透過美化財報侵占遠航資金，被法院判刑。高院審理時，張綱維承認犯商會法、偽造文書罪。

沒想到案件還在審理，檢調又查出，張綱維2013年樺福建設位於小坪頂的土地，虛偽賣給禾豐泰公司，由禾豐泰負責開發「台北君天下」建案，藉此台企銀貸款35億元，直到2021年繳不出本息，建案只能停工變爛尾樓，導致台企銀有30億元呆帳無法收回，扣除土地質押擔保，張綱維至少詐貸台企銀數億元。

遠航前副董事長鄭晴文楨訊後請回。記者張宏業／攝影
遠航前副董事長鄭晴文楨訊後請回。記者張宏業／攝影
禾豐泰公司登記負責人范佐志10萬交保。記者張宏業／攝影
禾豐泰公司登記負責人范佐志10萬交保。記者張宏業／攝影
遠航前董座張綱維（左）涉詐貸台企銀，被檢提訊調查。記者張宏業／攝影
遠航前董座張綱維（左）涉詐貸台企銀，被檢提訊調查。記者張宏業／攝影
禾豐泰公司總經理林益隆偵訊後請回。記者張宏業／攝影
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遠航 財務 詐貸

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