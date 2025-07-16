遠航張綱維詐貸台企銀30億 禾豐泰董座深夜移送北檢

遠航前董事長張綱維被控將旗下的淡水小坪頂土地，出售給同集團禾豐泰建設（現為遠向公司），再以興建新大樓為由，向台企銀詐貸35億元，沒想到推案失敗，讓台企銀認列30億元呆帳，調查局昨天搜索約談遠向公司負責人周國光等人，同時提訊在押的張綱維出庭，周凌晨移送台北地檢署，張則還押台北看守所。

同案約談包括負責資金調度的遠航前副董事長鄭晴文、遠向總經理林義隆、登記負責人范佐志、財務人員許翠娥、職員范碧如等人，釐清資金流向，全案依違反銀行法詐害銀行罪偵辦。

張綱維因掏空遠航35億元一審被判刑14年，案件上訴期間，張多次違反科技監控規定，今年4月被拘提到案，台灣高等法院裁定重新羈押。他今天凌晨被押返北檢時，頭上毛髮幾乎變全白，模樣相當滄桑。

檢方調查，樺福建設2009年投資小坪頂山坡地，後因出現資金短缺，又適逢爆發遠航財務危機，張綱維涉以假債權等方式向銀行借貸，疑用來清償私人債務。