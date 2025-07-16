檢控鄭文燦收錢知目的 鄭批檢移花接木

海基會前董事長鄭文燦桃園市長任內涉貪案，桃園地方法院昨針對兩場關鍵會議紀錄勘驗確認。檢方指控鄭建議依市地重劃方式開發，鄭又剛好收五百萬元，不可能不知對方給錢目的；鄭文燦則指檢察官對都市計畫法令不了解，「竹篙鬥菜刀」移花接木。

鄭文燦被控協助台塑顧問廖俊松等人，變更林口特定區工五工業區擴大方案，遭貪汙罪起訴，昨勘驗二○一七年三月卅一日桃市府與內政部營建署會議，及同年五月九日工五擴大變更案會議，都由鄭文燦主持。

主任檢察官呂象吾說，鄭前次開庭聲稱「從未裁示改採市地重劃」，但依會議錄音檔，鄭說「那我們報重大建設，順便建議市地重劃方式來開發」；若廖俊松依法取得百分百同意，即可自行市地重劃，怎需市府協助？唯一合理解釋，就是廖無法取得所有同意書。此時市長又收五百萬現金，很難相信兩件事無關。

呂象吾說，市府在歷次會議中不斷做出有利於廖的結論，甚至希望突破現有法規，因此廖將五百萬元交給鄭時，不可能不知對方給錢目的。

公訴檢察官邱健盛說，鄭參與歷次會議，應知廖等人陳情內容與地段，經多次會議紀錄勘驗，早知五百萬元與土地變更後續，就是收行賄案的「對價關係」。

鄭文燦說，林口特定區都市計畫主管機關為營建署，提報國家重大建設是營建署建議，他提報國家重大建設目的，並非為了解套，而是符合都市計畫法規定；檢察官對事實經過和都市計畫法令不了解，才會將其視為對價關係。

律師鍾維翰說，從六次會議紀錄可證明，鄭對於百分之百土地所有權人同意要件完全沒有退讓。律師錢建榮表示，從會議記錄可知，國家重大建設是營建署指示市府去做，檢方刻意抹去對鄭有利部分，非要說是鄭主導、違法，根本入人於罪。