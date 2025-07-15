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美股早盤漲跌互見 晶片類股亮眼！輝達飆4%、台積電ADR漲3%

又見中資違法來台設研發據點 薪勢達負責人30萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局掌握情資，指港商薪勢達公司未經投審會同意，來台設立辦事處，私下替大陸事科技研發等工作，調查局今天搜索約談實際負責人廖宇平、登記負責人陳震到案，台北地檢署複訊後依違反兩岸人民關係條例，命廖30萬元、陳10萬元交保。

據調查，薪勢達表面上是香港商，實則為陸資企業，該公司為掌握台灣高端研發科技，在台設立辦事處，網羅科技人才研發產品，調查局獲報後報請北檢檢察官江宇程指揮偵辦。

調查局指出，近年大陸為發展半導體，無所不用其極來台成立公司，並以台灣公司為掩護，研發EDA軟體設計、第三代半導體研發及IC設計、液晶顯示器驅動IC設計、數字多媒體IC設計、影像感測器晶片CIS設計等產品。

依現行兩岸關係條例規定，大陸地區之營利事業未經主管機關許可來台從事業務活動者，行為人將處1年以下徒刑、拘役或科或併科罰金。

港商薪勢達台灣辦事處登記負責人陳震。記者潘俊宏／攝影
港商薪勢達台灣辦事處登記負責人陳震。記者潘俊宏／攝影
港商薪勢達台灣辦事處實際負責人廖宇平。記者潘俊宏／攝影
港商薪勢達台灣辦事處實際負責人廖宇平。記者潘俊宏／攝影

半導體

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