周刊爆張時嘉「撩妹、滅證惡檢」 中檢：多有誤認、至感遺憾

台中地檢署檢察官張時嘉偵辦九州博弈案，涉案被告徐培菁曾開記者會指控，張在訊問時有「撩妹」及索討財物的狀況，鏡周刊今天再度報導，提供偵訊時譯文、偵查中警方與檢方證據清單的比對，作為佐證，指控張是滅證、性騷的「惡檢」，中檢今晚聲明，周刊報導多有誤認，至感遺憾。

台中地檢署今晚聲明，檢方辦案首重程序正義，行政調查攸關陳情人與公務員雙方合法權益亦然，今日周刊對於本署行政調查中案件，在尚未公布調查結果之前，即依照陳情人片面意見指稱：「情節與踢爆內容大致相符」及指摘檢察官「隱匿證據」、「拷貝滅證」等情，本署至感遺憾。

中檢指出，檢察官依據偵查所得資料製作附表，本屬常態，況全案卷證資料均已附卷提供法院，豈有起訴書附表與司法警察所載不符，即屬隱匿滅證之理？

中檢表示，將從速完成行政調查，屆時對外公開調查結果，以昭公信。再次重申相關起訴內容都有所本，如有爭執可在法庭審理過程公開攻防、辯論主張，方為正辦，一味透過媒體放話、爆料，無助於事實釐清及審理之推進。