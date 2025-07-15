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冠軍建材獨董涉內線交易 規避損失20萬餘元遭搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

上市公司冠軍建材獨董、會計師巫永固涉在去年3月間得知利空消息，涉以自身及親友帳戶內線交易賣出股票，規避損失20萬餘元。台北地檢署今指揮調查局搜索約談，通知巫等3名被告、1名證人到案釐清。

冠軍建材2024年3月28日發布重大訊息指出，公告冠軍112年第4季會計師出具保留意見，會計師未能接觸冠軍轉投資公司海鷗冠軍公司財務資訊，無法判斷是否須對該等採用權益法投資的金額作必要調整。

檢調掌握，獨董兼會計師巫永固得知該重大消息，涉嫌於禁止交易期間以親友瘩帳戶賣出冠軍股票，規避損失20萬餘元，涉犯證券交易法內線交易罪。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，搜索會計師巫永固等3人及會計師事務所等5處所，稍早通知巫等3名被告、1名證人到案，巫已移送檢方複訊。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

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