遠航張綱維涉詐貸銀行高達30億 檢今提訊搜索建設公司追查金流

遠東航空公司董事長張綱維涉將旗下樺福建設公司位在淡水小坪頂土地賣給禾泰豐公司（遠向建設），並向銀行詐貸35億元，事隔8年難以還款，銀行將30億餘元列為呆帳。台北地檢署今依銀行法借提張綱維，並搜索4處、約談禾泰豐周姓負責人等5人到案追查金流。

張綱維被控掏空獲利近36億元，一審遭依證券交易法等判刑14年，此案上訴期間，張多次違反科技監控規定，今年4月拘提到案，台灣高等法院裁定重新羈押。

檢調掌握，張綱維可實質掌控旗下樺福、遠向2家建設公司，涉嫌在2013年間「左手賣右手」將樺福公司在淡水小坪頂土地，虛偽賣給禾豐泰公司，由禾豐泰負責開發建案，向銀行貸款高達35億元，該建案最早命名為「台北君天下」多年來已多次更名，直至2021年間仍繳不出本息，建案停擺成為爛尾樓，該銀行無法收回款項，將30億餘元列呆帳。

張綱維涉嫌以他可掌握的建設公司假交易，並向銀行詐貸30億餘元，檢方今借提在押的張綱維釐清案情，並指揮查局台北市調查處兵分4路搜索遠向周姓負責人、樺福公司時任林姓總經理住處及遠向、樺福2家公司，通知周、林及3名員工、2名證人到案釐清案情、追查金流，全案朝銀行法第125條之3第1項詐害銀行等罪嫌偵辦中。