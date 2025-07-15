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不滿被制止吸電子煙打傷人！男稱妻放棄刑事告訴權 法官仍說有罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

金姓男子和妻子投宿旅舍，不滿妻子制止他吸電子煙，打傷她被告。法院審理時，金男提出妻子簽名的和解書，指她同意放棄刑事告訴權。法官指出，放棄刑事告訴權不等同撤回告訴，仍依傷害罪處罰金5千元。全案可上訴。

金姓男子在去年10月13日凌晨1時許，在基隆市1家旅社的房間內，因不滿李姓妻子制止他吸電子煙，徒手毆打李女，導致她的臉部出現瘀傷、擦挫傷及眼底骨折、胸口疼痛腫脹等傷害。

李女報案後，警方將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵查時，金男坦承犯行，檢方另依據李女證述、衛生福利部基隆醫院受理家暴事件驗傷診斷書、傷勢照片等事證，依傷害罪起訴金男。

基隆地方法院法官審理時，金男提出在檢方偵查期間，他與李女達成和解，雙方簽下和解書中，內容有記載李女同意放棄「刑事告訴權」。

法官指出，案發後李女出境，至法院審理時仍未返台，無從具狀撤回告訴。和解書中李女放棄刑事告訴權的內容，不等同李女撤回告訴，也難以和解書認定李女有撤回告訴的意思，因此不生撤回告訴效力。

法官審酌金男未能控制自身情緒，僅因細故即出手毆打李女並導致受傷，法紀觀念顯有不足，行為不可取。兼衡承認犯行，態度良好及犯罪動機、手段、達成和解等因素，依傷害罪處罰金5千元，如易服勞役以1千元折算1日。

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金姓男子打傷妻子挨告，基隆地院審理時，金男提出妻子簽名的和解書，指她同意放棄刑事告訴權。法官指放棄刑事告訴權不等同撤回告訴，仍依傷害罪處罰金5千元。圖／本報資料照
金姓男子打傷妻子挨告，基隆地院審理時，金男提出妻子簽名的和解書，指她同意放棄刑事告訴權。法官指放棄刑事告訴權不等同撤回告訴，仍依傷害罪處罰金5千元。圖／本報資料照

電子煙 檢察官 妻子 基隆 傷害罪

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