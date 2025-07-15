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偷夾娃娃機店泡泡瑪特公仔還撞傷業者 嘉義男遭判2年10月

中央社／ 嘉義市15日電

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

嘉義陳姓男子被控去年7月間至夾娃娃機店竊取潮牌公仔「泡泡瑪特」，因急欲駕車逃脫而撞傷業者，嘉檢依準強盜罪嫌起訴。嘉院審酌有情輕法重之虞，酌減後判刑2年10月。可上訴。

據嘉義地檢署起訴書，30歲陳男去年7月17日深夜駕駛出租車輛並懸掛竊取車牌，與37歲同夥一起到嘉義市民族路的夾娃娃機店，由陳男進入店內竊取時下潮流玩具品牌「泡泡瑪特」公仔，價值逾新台幣1萬元。

陳男抱著公仔衝出店外，坐上接應的車輛，夾娃娃機店業者林姓夫婦則出外阻擋車輛前後，坐在副駕駛座的陳男則伸手控制方向盤並伸腳踩油門，加速往左偏逃逸，此時，林姓業者以手壓住引擎蓋試圖阻擋，仍造成其腹部挫傷。

事後，陳男與同夥遭警方查獲函送，嘉檢偵結，陳男的犯行為防護其所竊取贓物，並逃離現場以脫免逮捕，陳男原竊盜犯意提升為準強盜犯意，依準強盜罪嫌起訴，陳男同夥則依竊盜罪嫌起訴。

嘉義地方法院判決書表示，準強盜罪法定最輕本刑為5年以上有期徒刑，審酌陳男竊取的物品價值非鉅，施以強暴的結果尚非相當嚴重，若判處最輕本刑5年，容有情輕法重之虞，依刑法第59條規定予以酌減其刑。

因此，陳男犯準強盜罪部分，判處有期徒刑2年10個月；竊盜罪部分，判處拘役30日，如易科罰金，以1000元折算1日。陳男同夥犯竊盜罪，累犯，判處拘役50日，如易科罰金，以1000元折算1日。

夾娃娃機 嘉義 偷竊

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