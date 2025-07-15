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沈慶京提2億人保被打槍！法院諭知隱匿身分 柯文哲拿麥克風酸這一句話
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，審判長今向威京集團主席沈慶京委任律師表示，沈目前提出2名保證人資力均不達裁定要求的2億元，且不公開人保的身分，柯當庭酸「鏡新聞在哪還有什麼秘密」。
法院今開庭審理京華城案，今上午傳喚辯方聲請的時任台北市都發局專門委員張立立作證，下午將進行民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗延押訊問。
沈慶京從偵查中羈押禁見迄今，日前聲請具保停押，沈的律師稱沈押期內泌尿道反覆感染、濕疹，有帕金森氏症，自2024年8月30日至今年5月12日，已稱病就診273次，法院准予1億元併2億元人保交保，但除住院期間外，須限制住居在台北市大安區住處的11樓，限制出境、出海8月，要配帶電子腳環。
法院今中午休庭之前，審判長向沈慶京律師表示，目前分別提出2名保證人，分別為一男、一女，雖然男性在台北市大安區有房產，實價登錄為5000萬元，但4年前曾申請最高限額抵押6000萬元，實際上財產淨額恐不到1000萬，而另一名女性資力也不足2億元。
審判長指出，律師應提供資料證明沈慶京的保證人名下資產，讓法院能確信有相當資力，才能准予讓沈具保，並詢問檢方是否同意不對外公開保證人的身分，公訴檢察官也表示尊重法院決定。
突然間，柯文哲突然拿起桌上的麥克風酸「有鏡新聞哪有什麼秘密」，沈慶京律師也詢問法院是否能不給檢方密件，「就不想讓檢察官知道」；審判長則指出，先前連一鮑魚前董座鍾文智棄保潛逃，目前已經有2名法官被送評鑑，因此沈慶京具保的相關程序仍有必要讓檢方知道。
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