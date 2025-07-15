台中狠父不耐10月兒哭鬧 懸空倒吊狠塞木箱致死 檢今起訴

台中市廖姓男子與甘姓女子是夫妻，育有一女一男，去年離婚後，子女由甘女照顧，去年8月間，二人在東區租屋處替2歲女童慶生時，廖因不滿10月大男嬰哭鬧，除對男嬰呼巴掌外，還將男嬰懸空倒吊，塞入木箱內，甚至猛力撞擊地板，甘女與女兒在房間睡覺，下午才發現男嬰已在木箱內發黑，送醫不治，台中地檢署今偵結，依傷害致死罪起訴廖，移審國民法官審理。

起訴指出，廖姓男子（27歲）與甘姓女子（23歲）是夫妻，在去年6月間離婚，二人育有2歲女兒、10月大兒子，去年8月間，廖與甘女在東區租屋處替女童慶生，同年月22日凌晨，一家四口買宵夜返家後，由甘女陪女兒在房間睡覺，廖男則在客廳旁和室照顧男童。

當日凌晨4時許，廖男疑因不滿男童不斷哭鬧，廖男心生不耐，明知男嬰僅10月大，頭部尚未發育完整，且頭部為人體當中重要器官，仍以呼巴掌、抓男嬰大腿懸空倒吊，以及將男嬰塞入木箱，逼罰站、手抓頭部猛力撞擊地板方式凌虐。

廖男犯行造成男嬰右大腿部到右膝前部，有13公分乘8公分傷勢，左大腿前部、左膝前部各一處9公分乘5公分、3.5公分乘3公分的皮下軟組織水腫，微血管瘀血。

同日下午5時許，甘女發現男童在木箱內全身發黑，無呼吸心跳，趕緊通報警消，但男嬰仍在當晚急救無效宣告不治，死因為頭部外傷致顱內出血，併有橫紋肌溶解而死亡。

台中地檢署今偵結，認定廖男涉犯成年人故意對兒童犯重傷害致死罪、對未滿7歲之人施以凌虐致死等罪嫌，建請法院從重以凌虐致死罪論處，全案移審國民法官審理。