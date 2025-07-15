請育嬰假不調薪長榮航涉違法 空服員工會促桃市府速罰

長榮航空超過60位空服員去年申訴，表示因為請育嬰假留職停薪，回來上班後認真投入工作，但是調薪明顯受請長假影響，連勞動部也認定育嬰留停影響調薪，長榮航違反性別平等工作法，公司應盡速補還請育嬰的空服員應有的薪津，並停止上訴。

不過全案仍待桃園市政府做出相關裁處，空服員職業工會今天到市府陳情，表示目前有64件申訴案，市府應盡速裁處，而且針對長榮航違反性別平等法，應該一案一罰。勞動局科長羅浩芸出面接下陳情書，並表示預計月底會開性別平等大會，由委員會議認定每一件案情。

長榮航空聲明，基於員工平等對待原則，員工年度薪資調整均依年度營運狀況並綜合考量每位員工工作表現，及年資做為客觀參考，不因育嬰留職停薪因素而有特別考量。

對於公司先前發生因年度薪資調整的爭議遭裁處一案，公司已暫依主管機關意見，作為2025年度薪資調整時的參考，並已通知2023、2024年度可能受影響的員工，本公司將待行政、司法救濟結果為相應處理；對勞動部駁回公司的訴願深表遺憾，後續並將依法提起司法救濟，以維本公司及所有員工的權益。

空服員工會指出，目前申請育嬰留停仍以女性受雇者比率居多，長榮航空空服員申請育嬰留停影響調薪，不只會壓抑女性受雇者薪資成長，更不利男性受雇者協助分擔家庭照顧責任，也會影響生育率，呼籲各大航空公司和各行各業，都應停止將育嬰留停作為調薪依據，共同維護性別平等的社會責任。

工會指出，長榮航空去年被認定7度違反性別平等工作法平等法，其中以「育嬰留職停薪列為不在職天數，影響調薪」案件，影響最為深遠，經工會常務理事林昱嘉申訴成功後，超過60位長榮空服員相繼提起申訴，更帶動其他航空公司員工挺身爭取性別平權，市府原先也裁定長榮航空違法，但公司不服桃市府的認定，向勞動部訴願，將依勞動部訴願結果，再對後續60多位長榮空服員之案件作成處分。