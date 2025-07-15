太鼓女師與牙醫不倫戀 判賠80萬 反控元配散布性影像獲賠20萬

嘉義陳姓已婚牙醫夫妻經營牙科診所，陳姓男牙醫與社區太鼓課女老師發生不倫戀，還拍攝性愛記錄，陳妻發現後氣得將性愛影片傳給友人吳女觀看，吳女又試圖讓另名友人觀看。雙方互相提告，女師賠償陳妻80萬元，陳妻、吳女因違反個資法、妨害名譽及信用罪，分遭判處4月、3月徒刑。近來女老師民事再獲賠20萬元。可上訴。

判決書表示，該名人夫是牙醫師，與妻子結婚13年並一起經營診所；陳姓男牙醫在閒暇時到社區大學學習太鼓，結識了莊姓太鼓女老師。女老師不僅會帶太鼓班學員到診所附近的空地練習太鼓，還前往牙醫診所看牙。但從2023年1月開始，丈夫經常缺席家中活動，並與家人互動冷漠，使人妻開始懷疑有異。2023年9月，陳妻也是女牙醫無意間發現丈夫手機跳出與女老師的親密對話訊息，在手機內發現性愛影片。

牙醫丈夫坦承與女老師發生婚外情，2人在車內、旅館共發生約37次性行為，婚外情期間，贈與女老師鑽石項鍊、車子、日本旅遊、日幣、內衣、衣服、鞋子等物；陳妻憤而向女老師求償200萬元。嘉義地院判賠80萬元。

但陳妻在訴訟期間曾將性影像，傳送給友人吳女觀看，吳女收到畫面後，有意將手機內的畫面給另名友人觀看，但被對方拒絕。女老師得知後，也對陳妻及吳女提告。

陳妻辯稱因為吳女關心她的訴訟狀況，也很心疼她，怕她告不了女老師，所以她才傳送畫面給對方，事後也有多次提醒吳女不可以外流。吳女辯稱當時是為證明自己所言不假，才問友人要不要看影像，因對方拒絕而作罷。

法官認為陳妻已違反個人資料保護法「非公務機關非法利用個人資料罪」，及刑法「未經他人同意，無故以他法供人觀覽告訴人之性影像罪」，依違反個資法將她判刑4月；吳女犯刑法「未經他人同意，無故以他法供人觀覽告訴人之性影像罪」判刑3月。