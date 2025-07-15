死囚黃春棋隔房討論年貨「腰果比較好吃」 不滿被懲罰打官司結果曝光

男子黃春棋綁架富商黃春樹並撕票，25年前死刑定讞至今仍未執行，是國內關最久的死囚，他因在台北看守所透過瞻視孔與不同房的收容人交談，回答對方「腰果比較好吃」，被所方懲罰移入違規舍、不能接受送入飲食或自費買非日常用品，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判敗訴，可上訴。

陳憶隆、黃春棋1995年9月1日與徐自強、黃銘泉共謀擄走黃春樹，殺害後向家屬勒贖7千萬元，在汐止山區挖洞棄屍；警方先後逮捕黃春棋、陳憶隆，兩人都咬出共犯黃銘泉、徐自強。黃銘泉潛逃泰國，後來身亡，徐自強案發9個月後投案，堅稱自己清白。

黃春棋、陳憶隆、徐自強2000年4月27日被判死刑定讞，徐自強的律師團聲請釋憲，大法官作出影響國內刑事訴訟制度的釋字582號解釋，指共同被告自白不能當成有罪認定的唯一證據，徐因高院更9審判決無罪，最高法院也維持無罪判決確定。

因徐自強的爭議，連帶讓陳憶隆、黃春棋成為國內判決確定最久、卻未執行的死刑犯。黃春棋2024年1月18日晚間6時許，在台北看守所孝二舍5號房，透過舍房內瞻視孔，和42號房、拿關刀戳咽喉、銅錢塞嘴殺妻被判無期徒刑的徐旻誼，及6號房的鍾姓收容人交談、傳遞訊息。

看守所認為黃違反監獄行刑法等，依規定懲罰黃「警告、停止接受送入飲食5日、停止使用自費購買非日常生活必需品11日、移入違規舍22日」，也已經執行完畢，黃不服提申訴被駁回，再提行政訴訟請求法院確認處分違法。

黃春棋主張，因為6號、42號房的同學透過瞻視孔詢問他「什麼年貨比較好吃」，他念及同學情誼回答「腰果比較好吃，但一顆要一塊錢」，他們隔房講話是聊天，與懲罰基準表規定的「規避戒護」無關，也沒有妨害監獄秩序，且情節輕微，沒有施以行政罰的必要。

北高行勘驗3間房舍內的監視器畫面，認定黃春棋等3人你一言我一語的對話長達3分鐘，以言談傳遞訊息，顯而已經突破看守所設置房舍做為區隔戒護的管理，危害監獄秩序，明確違規。