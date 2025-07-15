快訊

賴總統出訪過境美國態度堅決 選點棄休士頓改達拉斯

MLB／首輪靠2公分驚險晉級 羅利3輪狂炸54轟稱霸全壘打大賽

中一中女學霸遭撤台大醫學系資格 名醫曝「1關鍵」：她沒必要抄襲

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原五口命案李團長網路發文要證人刪對話 成羈押鐵證

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中豐原五口命案引發社會關注，台中地檢署14日晚間拘提綽號「李團長」的李姓女子到案，以證人、手機採證、信用卡金流等新事證，認定李女有串滅證、反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押禁見，法院從14日深夜11時許開始訊問，今天凌晨零時許，裁定李女羈押禁見，其中李女在交保後的臉書貼文、要求證人刪除對話記錄，也被認為是隔空串證的證據

台中地院指出，此案經院法官訊問後，認為依被告供述、卷內之證人證述、非供述證據等資料，足認被告涉有檢察官聲請羈押意旨所指詐欺取財、行使偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

中院表示，李女在案發後有指示證人刪除對話紀錄，到案後又更換LINE帳號，有傳送訊息要求證人改使用其他帳號聯繫，還有傳送訊息影響證人證述的舉動，足認李女有湮滅證據及勾串證人之虞，具有羈押之原因及必要性，依法裁定羈押，禁止接見、通信。

中院表示，李女若不服羈押或禁止處分，得於10日內以書狀敘述理由，向法院提起抗告。

據查，李女在6日交保時在臉書貼文，「這幾天警方應該會去你們店裡詢問您們，是否有我這個人拿黃金去您店裡賣，也請您們依實際告知警方，我是否常拿金塊去店面賣給您們」，疑有指示銀樓業者面對警詢時的說法，也被專案小組認定有串證之虞。

豐原王家五口命案，涉案李女今天凌晨被羈押，李女先前交保時，曾在臉書發文向銀樓業者指示說法，也被認為是串證證據。圖／摘自Threads
豐原王家五口命案，涉案李女今天凌晨被羈押，李女先前交保時，曾在臉書發文向銀樓業者指示說法，也被認為是串證證據。圖／摘自Threads

豐原 證據 命案

延伸閱讀

柯文哲羈押313天今微笑出庭 將面對審判中檢方第4次聲押

押了！涉豐原五口命案 台中「李團長」法院裁定羈押禁見

「李團長」涉豐原五口之死！交保轉聲押 檢方手中「三大新事證」曝光

豐原五口命案有新事證！曾15萬交保「李團長」今晚聲押

相關新聞

豐原五口命案李團長網路發文要證人刪對話 成羈押鐵證

台中豐原五口命案引發社會關注，台中地檢署14日晚間拘提綽號「李團長」的李姓女子到案，以證人、手機採證、信用卡金流等新事證...

柯文哲羈押313天今微笑出庭 將面對審判中檢方第4次聲押

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案2024年9月5日移審後裁定羈押禁見，迄今313天，台北地院今押解柯出庭就是否審判中第4次...

京華城案開庭 陳佩琪與黃國昌先離開參加彭妻告別式

台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪與民眾黨主席黃國昌，上午出庭旁聽京華城容積率弊案開庭，隨後兩人先行離開，南下高雄參加台北市前...

「汗水」吸引抓動物園6隻蝴蝶 昆蟲迷偷蝶想給兒觀賞遭訴

盧姓男子今年6月間在台北市立動物園昆蟲館涉用汗水吸引蝴蝶圍繞，竊走抓枯葉蝶、大白斑蝶及白痣珈蟌共6隻蝴蝶，幸好工作人員發...

京華城案開庭 上午提訊柯文哲、應曉薇

台北地方法院上午繼續審理京華城案，上午將傳喚台北市都發局時任專委張立立作證，下午則會針對4名在押被告柯文哲、應曉薇、沈慶...

鄭文燦涉貪案今午開第7次準備庭 關鍵決策者呼之欲出

前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，依貪汙罪起訴、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。