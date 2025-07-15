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「汗水」吸引抓動物園6隻蝴蝶 昆蟲迷偷蝶想給兒觀賞遭訴
盧姓男子今年6月間在台北市立動物園昆蟲館涉用汗水吸引蝴蝶圍繞，竊走抓枯葉蝶、大白斑蝶及白痣珈蟌共6隻蝴蝶，幸好工作人員發現異狀報警，警方到場後盧男交出蝴蝶，辯稱是拿回家給兒子觀賞。台北地檢署認定盧男涉犯竊盜罪，聲請簡易判決處刑。
北市動物園昆蟲館分為溫室與網室，民眾可沉浸蝴蝶翩翩飛舞的自然環境中；雄蝶會被人類汗水吸引，停留吸食汗水獲得鹽與礦物質，主要是為繁衍、提升生殖力及壽命，當成聘禮送給雌蝶以提高卵的存活率。
白痣珈蟌別名「青肌琉璃豆娘」為台灣溪澗常見的大型豆娘，體長53至82mm，雄蟲胸腹部綠色、翅膀具有藍色金屬光澤，雌蟲顏色則較暗淡，翅尾端有白痣。大白斑蝶則無雌雄二型性，體型碩大是台灣蛺蝶科中體型最大者，展翅約9至12.5公分。枯葉蝶合上翅膀外觀就像枯葉，但翅膀腹面內有漂亮金屬光澤。
檢方指出，今年6月1日下午2時許，盧男至台北市立動物園昆蟲館，涉利用「汗水」吸引館內蝴蝶停留在其手上，並徒手抓枯葉蝶3隻、大白斑蝶2隻、白痣珈蟌1隻，裝入三角手折紙袋。
全案因昆蟲館工作人員盧男有異，調閱監視器後報警，警方獲報到場，盧男坦承犯行，辯稱要拿回家給兒子看，並主動交付剛偷竊的大白斑蝶2隻、白痣珈蟌1隻、枯葉蝶2隻，其中枯葉蝶1隻已飛走。檢方依警方扣押物品、監視器翻拍畫面認定盧男涉犯刑法竊盜罪，依法聲請簡易判決處刑。
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