柯文哲羈押313天今微笑出庭 將面對審判中檢方第4次聲押

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案2024年9月5日移審後裁定羈押禁見，迄今313天，台北地院今押解柯出庭就是否審判中第4次延押審查；檢察官力主柯應於相關證人詰完畢後才得以交保，柯預計仍主攻檢方查無犯罪證據押人取供。

今天合議庭審理是否繼續羈押的對象，還包括台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、威京集團主席沈慶京，不過，沈目前住院、日前由法院裁定以3億元交保，沈是否完足法官裁定的停押條件獲交保，屬浮動狀態。

合議庭今天除了處理同案羈押禁見被告的羈押程序外， 另傳喚台北市都市發展局時任專員張立立出庭作證，並傳喚都發局前局長黃景茂、應曉薇前助理吳順民等人詰問證人、對證言表示意見。

柯文哲歷次在法庭中獲准發言，無論是對證據或對羈押禁見處分表示意見，不忘對檢察官加以攻擊，幾乎都抱怨自己羈押多月，但檢方無法舉證其收賄、圖利，強調擔任台北市長對市政業務秉持公開、透明原則，否認犯罪。