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鄭文燦涉貪案今午七開準備庭 關鍵決策者呼之欲出
前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，依貪汙罪起訴、具體求刑12年。桃園地方法院今午進行第7次準備程序庭，主要針對今年元月開庭時曾突擊勘驗桃市府與內政部營建署那場會議的前半段關鍵，釐清主導決策者究竟為何人。
根據起訴內容指出，這場2017年3月31日午後3時30分於桃園市政府，由鄭文燦召開主持「本府與內政部營建署研商林口工業區都市計畫變更…等案」會議，並邀集內政部營建署署長許文龍前來，由桃國市政府經濟發展局、都市發展局、地政局等局處與會。會中決議：將林口工五工業區…擴大變更都市計畫案，請經濟發展局撰提建設計畫專案，向行政院爭取核定為國家重大建設計畫，再由都市發展局辦理個案變更；另請地政局評估以「區段徵收」方式開發之困難點，併同建議以「市地重劃」方式開發。
律師團說明，聲請完整勘驗6次會議錄音譯文，是為了反駁檢察官指控廖姓父子找市府協助是為規避9.12公頃土地重劃需全體地主同意的限制；然而，譯文卻明確顯示，時任市長鄭文燦不僅無法也無意提供任何協助，且市府所有意見皆由公務員由下而上提出或依營建署政策指導形成，目的是為了推動市府自身產業政策，與鄭文燦市長主導無關，也與廖姓父子的訴求完全無關。
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