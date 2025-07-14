醫材廠商販售劣質鳳凰電波 北檢二度聲押密醫業者

上溢國際公司未經許可，自大陸輸入劣質鳳凰電波器材，再賣給醫美診所，刑事局上周拘提上溢黃家4兄弟到案，台北地檢署訊後聲請羈押，法院認聲押不合法，當庭諭知3人請回，僅老三黃千萬裁定100萬交保；檢方今天（14日）再傳喚么弟黃培軒到案，訊後認為有勾串證人與共犯之虞，二度向法院聲押。

上周遭聲押駁回的黃家兄弟包括大哥黃國忠、二哥黃國祥、四弟黃培軒。黃培軒無醫師執照，涉暗中從事密醫行為，前往五星級飯店替客戶施打鳳凰電波，被檢方認為犯罪嫌疑重大，有羈押必要。

據調查，上溢國際主要由黃國祥負責，黃國忠、黃千萬則向醫美診所行銷醫材，公司近兩年陸續從大陸引進儀器，經加工改裝，賣給診所使用；檢警搜索查扣非法醫美儀器、探頭、改機組裝工具及電子零件、玻尿酸、肉毒桿菌、減肥針劑等證物。

調查指出，由於診所替客戶施打鳳凰拉皮要價不便宜，有護理師經驗的女子陳玉婷認有利可圖，涉與黃培軒合謀，由陳玉婷找客戶前往五星級飯店，再由黃培軒冒充密醫施打，每次費用僅診所的一半，有些客戶注重隱私，還有「到府服務」選項。