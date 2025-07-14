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「李團長」涉豐原五口之死！交保轉聲押 檢方手中「三大新事證」曝光

醫材廠商販售劣質鳳凰電波 北檢二度聲押密醫業者

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

上溢國際公司未經許可，自大陸輸入劣質鳳凰電波器材，再賣給醫美診所，刑事局上周拘提上溢黃家4兄弟到案，台北地檢署訊後聲請羈押，法院認聲押不合法，當庭諭知3人請回，僅老三黃千萬裁定100萬交保；檢方今天（14日）再傳喚么弟黃培軒到案，訊後認為有勾串證人與共犯之虞，二度向法院聲押。

上周遭聲押駁回的黃家兄弟包括大哥黃國忠、二哥黃國祥、四弟黃培軒。黃培軒無醫師執照，涉暗中從事密醫行為，前往五星級飯店客戶施打鳳凰電波，被檢方認為犯罪嫌疑重大，有羈押必要。

據調查，上溢國際主要由黃國祥負責，黃國忠、黃千萬則向醫美診所行銷醫材，公司近兩年陸續從大陸引進儀器，經加工改裝，賣給診所使用；檢警搜索查扣非法醫美儀器、探頭、改機組裝工具及電子零件、玻尿酸、肉毒桿菌、減肥針劑等證物。

調查指出，由於診所替客戶施打鳳凰拉皮要價不便宜，有護理師經驗的女子陳玉婷認有利可圖，涉與黃培軒合謀，由陳玉婷找客戶前往五星級飯店，再由黃培軒冒充密醫施打，每次費用僅診所的一半，有些客戶注重隱私，還有「到府服務」選項。

調查發現，陳玉婷與行政院災害防救辦公室科長洪明全是舊識，因而將好康報給有消防背景的洪明全，洪明全趁假日兼差當「小蜜蜂」，仲介客人施打從中抽成，日前被警方當場在飯店抓包，檢方認為他涉詐欺，訊後20萬元交保。

上溢國際負責人黃國祥胞弟黃培軒（見圖）二度遭北檢聲押。圖／報系資料照
上溢國際負責人黃國祥胞弟黃培軒（見圖）二度遭北檢聲押。圖／報系資料照
行政院災防辦科長洪明全違法仲介客戶施打鳳凰電波，被檢方諭令20萬元交保。圖／報系資料照
行政院災防辦科長洪明全違法仲介客戶施打鳳凰電波，被檢方諭令20萬元交保。圖／報系資料照
北檢二度聲押違法從事醫療行為的黃培軒。記者張宏業／攝影
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