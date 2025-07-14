遭西瓜刀砍頭部...被害人稱嫌犯「不至於要殺他」 法官依傷害罪判刑

胡男不滿連男在電話中口氣不佳，邀林男助陣，在路上攔下連男後，林男持西瓜刀朝連男後腦砍了1刀，檢方依殺人未遂罪起訴胡、林2人。法官審理後，以連男自認胡男不至於要殺他，加上林男只砍1刀就離去，依犯傷害罪論科，分判胡、林2年和1年6月徒刑。全案可上訴。

胡男與連男是相識多年的朋友，去年11月10日兩人在電話中發生爭執，胡認為連語氣不佳，聯繫林男助陣，兩人商議妥當後，隔天凌晨胡男帶棒球棒，林男帶西瓜刀，各自開車前往連男住處。

途中看到連男在路上開車，胡、林都調車追趕，最後由胡男超車後，擋在連車前方，連男煞停後，林男開堵在連車後方，以夾擊方式讓連男無法離去。

胡男攜帶球棒下車走向連車，連男見狀下車面對胡男，此時林男持西瓜刀走到連男後方，以西瓜刀揮砍連偲維頭部及左手腕1刀，造成連男左腕切割傷合併指伸肌腱斷裂、頭皮深切割傷合併顱骨開放性骨折等傷害。

警方接獲報案後，查出胡男和林男涉案，製作筆錄後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定兩人涉犯殺人未遂並起訴。

基隆地方法院法官指出，連男證稱下車後看著胡男，林男從他後面砍下去，主要是砍頭，手是被削到，他們砍完就走掉了，當下流很多血。林男應該是挺胡男，但胡男應該不會因為他口氣不好就要殺他。