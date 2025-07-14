持香氛罐砸死女友塞塑膠桶…男載女兒挖洞埋屍 開庭認罪求減刑

桃園市八德區王姓男子去年8月與同居女友因女兒照顧及家庭開支等問題吵架，憤而持玻璃香氛罐敲擊女友頭部致死，將屍體打包載著女兒前往龜山區菜園棄屍。檢方依家暴傷害致死、遺棄屍體等罪起訴。桃園地院今開國民法官庭審理，王男坦承犯行，希望以符合自首要件拚減刑。

起訴指出，23歲王男原與26歲鍾女為情侶，去年5、6月間同住在八德區中正一路某大樓社區，並與鍾女的5歲女兒及其餘3名友人同住。同年8月27日清晨王男進入臥室浴室，看見鍾女滑倒跌在地上，上前欲將她拉起，但鍾女因不滿王男太晚回家，2人便因女兒的照顧、學費及家庭開支等金錢問題爭吵。

對此王男憤而持浴室內的玻璃香氛罐敲擊鍾女頭部及鼻梁，造成鍾女右額部挫傷合併撕裂傷及鼻梁開放性骨折，並因頭部外傷導致創傷性腦損傷死亡。同日上午7點多，王男發現鍾女無呼吸心跳，先在浴室內將屍體層層包入家中的黑色塑膠裡，再將屍體裝進橘色塑膠桶。

王男隨後開車帶著鍾女女兒，於同日上午將屍體運抵龜山區樹人路不知情的外婆家後方菜園，先使用鏟子在後方田地挖出100公分長、60公分寬的坑洞，再將裝有屍體的塑膠桶自車上搬下，並把屍體從桶子及塑膠袋內移出放進坑洞中，持鏟子將泥土覆蓋在屍體上掩埋，於下午1時許開車離去。

王男當天深夜又載著鍾女女兒回到掩埋地，確認沒有被發現，但案發後其他同住友人再三追問鍾女去向，加上王男父親苦言勸說，王男於同年8月29日凌晨至警局自首，後經桃園地檢署指揮警方於同日上午回到棄屍地點，將屍體挖出。檢方依犯家庭暴力防治法傷害致人於死、遺棄屍體等罪起訴。

桃園地院今進行國民法官審理程序，王男坦承犯行，王男雖在案發後給付被害家屬60萬元，但與家屬調解不成；王男指出，當天和鍾女因金錢問題吵架，鍾女嫌他賺太少、希望他付更多錢，讓他情緒失控持玻璃香氛罐敲擊其頭部，隨後見鍾女仍在罵，又出手掐其脖子約30秒時間，後來因鍾女女兒起床在哭，王男便離開浴室安撫小孩，約30分鐘後回到浴室發現鍾女失血過多失去呼吸心跳。

過程中檢方當庭播放社區電梯內的監視器影像，王男推著橘色塑膠桶緩慢移進電梯，神情相當從容還翹腳，鍾女女兒則在一旁陪同按電梯下樓。對此王男說，事發後告訴鍾女女兒要把媽媽埋起來，鍾女女兒則向檢方表示看到媽媽倒在浴室時媽媽眼睛都是閉著、沒有和她說話，是聽王男說和媽媽吵架，也知道桶子裡裝的是媽媽，要把媽媽載去埋，王男還要她不要和學校的同學及老師說。