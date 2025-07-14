用法拉利詐3億！博弈貴公子曾開限量千萬超跑 撐傘淋雨自嘲「傻B」

綽號「陳肯特」的陳姓男子涉在2023年間，佯稱握有2輛限量法拉利，以偽造文件方式，向國外賣家詐得2億9200萬元，檢方今起訴，還以二人態度惡劣，欲脫產規避，建請加重量刑。

據查，陳男在2023年8月間，曾駕駛限量法拉利「Monza SP1」在台中市區行駛，因駕駛座無頂，陳還撐傘被民眾拍下，躍上新聞版面後，陳還自嘲「就是個傻B」。

據查，「陳肯特」陳男在2023年8月間，曾在台中市西屯區文心路，駕駛一輛紅色的法拉利「Monza SP1」被拍攝到，因當時天雨，加上該車是單座設計、沒有車頂，陳以撐傘方式在雨中前進，被媒體形容為「有錢人的快樂，就是這麼樸實無華」。

影片曝光後，除了網友留言「內裝都淋壞了」「這樣算泡水車嗎」、「連傘都是法拉利的」，引發熱議之外，陳男也拍下當時撐傘開車的照片，在社群平台上發文自嘲「我是在裝啥B...就是一個傻B」。

據查，法拉利Monza SP1全球限量499台，台灣至少有6名車主，當時每輛車即要價台幣8500萬元。

檢方調查，綽號「陳肯特」陳姓男子（48歲）具雙重國籍的國際職業賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人，涉夥同旗下陳姓財務長（42歲），偽造國內知名的理律法律事務所與日本宇賀神國際法律事務所的法律意見書、發票，謊稱擁有 Ferrari FXX-K Evo「58 號車」、「47 號車」完全產權。

陳肯特等人再以擁有超跑產權為話術，誘使美國超跑買家在2023年7月間，兩度匯款美金935萬元（合台幣2.92億元）至新加坡、香港之境外帳戶，隨後層層轉回國內，提領現金，詐得款項。

檢方查出，陳肯特購入聯合保和大廈的三戶豪宅打通，還為了規避檢調追查，將其中一戶在2024年間過戶給王姓女友，另外從2023年購入豪宅後，每月還會提供43萬元的資金，讓女友去繳貸款，估算陳貸款的金額破9000萬元，其中過戶給女友的豪宅，市價即超過5500萬元。