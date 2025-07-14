每月43萬給女友！博弈貴公子用法拉利騙3億 豪宅、名錶全曝光

綽號「陳肯特」的陳姓男子涉在2023年間，佯稱握有2輛限量法拉利，以偽造律師事務所文件，向國外賣家詐得2億9200萬元，檢方今起訴陳等二人。

據查，陳得款後，以「貴公子娛樂城」博弈平台、境外個人、公司戶等方式，掩飾資金來源，每月提供43萬元給王姓女友，繳交聯聚保和大廈的貸款，去年還為規避追查，轉登記在女友名下，檢方批評脫產意圖明確。

檢方調查，陳肯特以2輛限量法拉利超跑為名，向外國買家詐得2億9200萬元後，再將犯罪所得分層匯入境外個人、空殼公司帳戶，再回流台灣，另利用名下鉑鈞等公司、線上博弈平台「貴公子娛樂城」掩飾資金來源，手法隱蔽且分工周延。

檢方查出，陳肯特購入聯合保和大廈的三戶豪宅打通，還為了規避檢調追查，將其中一戶在2024年間過戶給王姓女友，另外從2023年購入豪宅後，每月還會提供43萬元的資金，讓女友去繳貸款，估算陳貸款的金額破9000萬元，其中過戶給女友的豪宅，市價即超過5500萬元。

檢方調查，綽號「陳肯特」陳姓男子（48歲）具雙重國籍的國際職業賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人，涉夥同旗下陳姓財務長（42歲），偽造國內知名的理律法律事務所與日本宇賀神國際法律事務所的法律意見書、發票，謊稱擁有 Ferrari FXX-K Evo「58 號車」、「47 號車」完全產權。

陳肯特等人再以擁有超跑產權為話術，誘使美國超跑買家在2023年7月間，兩度匯款美金935萬元（合台幣2.92億元）至新加坡、香港之境外帳戶，隨後層層轉回國內並提領現金，詐得款項。

台中地檢署今偵結，認定陳姓男子等2人涉犯詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢防制法、公司法等罪起訴，另在偵辦期間已扣押被告持有豪宅、豪車、凍結帳戶資金，相關不法所得併向法院聲請沒收及追徵。