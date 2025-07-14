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嘉義代課老師性侵學童 嘉地院判執行9年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義30歲謝姓男子被指控2020年擔任嘉義縣某國小代課老師，利用帶領學童出席校外活動，涉嫌對學童猥褻、性交；今天嘉義地院宣判，依犯對未成年男子犯性交罪共20罪，分處4年至5年6月刑度，又犯猥褻罪判刑1年，共應執行有期徒刑9年。可上訴。

嘉義地檢署去年10月間接獲嘉義縣警方通報，某國小前代課老師謝男涉嫌對學童性侵害，檢警通知多名被害人到場陳述，保全相關證據，於去年12月19日拘提謝男到案，檢方聲押禁見獲准。嘉義地院今天下午宣判。

判決書表示，謝男自2019年8月至2022年7月底，在某國小擔任代理老師，離職後仍會參加國小所舉辦活動。分別於2020年10月至2023年4月間，利用參加校外活動，住宿外地旅館的機會，分別對5名學童在台南、雲林、台中、台北、苗栗等地的旅館內，分別與其等為口交、猥褻等行為。

法官認為，謝男為人師表，理應教導學童正確價值觀，不僅沒有教導正確觀念，未能善盡監督、照護之責，無視學童身心人格健全發展及心靈感受，為滿足個人性慾而犯行。為社會道德、法理所不容。見學童默默承受不敢聲張，食髓知味，不知收斂、反省，反覆為之。

法官審酌，謝男沒有前科，法院審理時才坦認全部犯行，大學畢業、碩士肄業，自教職離職後，以打零工維生，雖然有意願賠償，但金額與被害人及其法定代理人所能接受的金額有落差；量處犯刑法對未滿14歲男子為性交罪（共20罪），分別處有期徒刑4年至5年6月刑度；又犯刑法對未滿14歲男子為猥褻罪，處有期徒刑1年。應執行有期徒刑9年。

嘉義某代課老師涉嫌性侵學童，今嘉義地方法院宣判共應執行有期徒刑9年。圖／本報資料照片
嘉義某代課老師涉嫌性侵學童，今嘉義地方法院宣判共應執行有期徒刑9年。圖／本報資料照片

離職 被害人 猥褻 未成年 性慾 性侵 嘉義

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