知名紙業大廠指產品侵權 這公司出示證明反控涉侵犯專利

雲林縣專以生產衛生紙類產品的唐古拉公司，最近接獲國內知名紙業大廠律師函，指控包裝涉及「侵權」，唐古拉今天出具多項文件說明強調，經委託律師查證，該公司非但未涉侵權，反倒是這家紙業大廠冒用其擁有專利的3孔提掛式紙品設計，要求澄清還給公道，否則不排除提告。

雲林縣在地衛生紙品牌「邦尼熊衛生紙」所屬的唐古拉公司負責人吳品峰今天出示多項專利及商標申請文件說明指出，最近該公司連續收到國內一家知名紙業大廠發出的律師聲明函，指控唐古拉所產的外包裝標有「厚」字的提掛式抽取衛生紙，涉與該大廠的「厚」衛生紙「商標」高度近似。

吳品峰指出，經查目前市面也有許多紙類產品外包裝都標寫「厚」字，主要功能是用來說明紙質的厚韌性，是單純的文字形容詞，並不涉及侵權，經委託律師查證，該公司推出的產品用「厚」字也是為強化紙質功能，並不涉及「侵權」，何況其所標寫的字體與該大廠完全不同，何來冒用。

他說，唐古拉產品若涉侵權，大可直接控告，但這家大廠竟還將聲明書寄給唐古拉的超商、農會、電商等通路商，迫使客戶擔心害怕，甚至下架產品，嚴重損及唐古拉商譽，他委託的律師查證後，這家大廠的「厚」字商標今年3月才申請尚未完成註冊，一家大廠未經註冊也無專利或法院判決，即任意發函打壓市場，他絕不會妥協。

吳品峰出示專利證書反控指出，兩年前該公司推出提掛式紙巾新品，外包裝採用「3孔吊掛」設計並通過專利，沒想到該大廠最近新上市的產品，竟冒用其「3孔吊掛」專利，基於尊重市場秩序，對大廠的侵權，他也沒動用律師發函恐嚇或警告。如今大廠以一個未取得商標的「厚」字，就要阻斷他人的通路市場，令人遺憾，該公司保留法律追訴權，希望對方道歉澄清還給公道。發函恐嚇或警告。如今大廠以一個未取得商標的「厚」字，就要阻斷他人的通路市場，令人遺憾，該公司保留法律追訴權，希望對方道歉澄清還給公道。

這家大廠委託法律事務所發給唐古拉公司的通路商聲明函，主張唐古拉公司所產銷的邦尼熊提掛式底部抽衛生紙商品外包裝「厚」字的全視野設計、主設計字樣均與其產品厚棒的外包裝、商標字樣設計高度近似，有混淆之虞，恐涉及侵害該公司產品之商標權及著作權，已對唐古拉公司採取必要之法律行動。