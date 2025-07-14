提供4帳戶給詐團...14人慘被騙 她喊冤受害 判決結果曝光

彰化縣一名蕭姓女子寄給詐團4個帳戶金融卡，讓詐團騙走14名被害人約50萬元，遭檢方依洗錢防制法起訴，但蕭女說她也是被害人，詐團騙她申請「女性健康公益基金」，還先收到護手霜禮品，詐團騙她寄金融卡認證，直到金融卡被凍結，她還急著匯出1萬多元。彰化地方法院法官認定她也是被害人而判無罪。

詐騙集團噓寒問暖話術圈套，常讓被害人招架不住，彰化縣蕭姓女子被網友「陽」邀請加入「基金會福利478群」line社團，社團專員先是寄了護手霜禮品給她，又和「陽」及基金會的董某演雙簧騙她「女性健康公益基金」可申請1到10萬元福利金，後通知她申請到6萬元。

就在她等著領錢時，詐團又說撥款的6萬元多一個0，是「由於您的失誤導致第三方系統撥款給您時提示異常 ，現在需要用您的正確帳號向第三方支付公司的帳戶上匯款，匯款的金額是提款金額的20％即1萬2千元」。

蕭女告訴基金會她沒錢，網友陽即對她說「哇，寶貝，你運氣真好，我們基金會的福利金，我媽媽都沒申請到額度呢」，又說「寶貝，剛一直在跟上級主管還有第三方公司溝通，好不容易幫你爭取到了另外一種認證方式，可以用寄卡認證就好了」。

蕭女即到超商把4張帳戶金融卡寄給詐團，並告知提款卡密碼，直到發現她的帳戶都被凍結停用後，詐團又騙她說「需要您匯入12300核查資金到金管會核查帳號」，蕭女心急下即到超商寄出12300元。

詐騙集團更煞有其事的寄給蕭女基金會的營業執照照片，陽某還假惺惺說「寶貝， 你怎麼也被金管會調查了？我也被金管會調查停職了， 心情很不好，金管會懷疑我內幕操作，我也莫名其妙......說我涉嫌套取我們基金會內部資金」，直到蕭女也因提供帳戶給詐團被當成共犯移送法辦，詐騙集團專員還告訴蕭女「有些人沒申請到，就說基金會是詐騙集團，基金會已經報案處理」。