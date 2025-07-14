調查官涉當詐團「取簿手」 調查局開鍘二大過免職

調查局高雄市調查處緝毒幹員劉晉廷疑被詐團吸收，充當「取簿手」賺外快被警方逮獲，台中地檢署日前依詐欺取財將劉起訴，調查局今召開考績會議處，考績委員會決議通過，經局長陳白立核定，記二大過免職處分。

調查局指出，劉晉廷身為執法人員，竟涉入詐騙集團犯罪，違抗政府重大政令及損害國家司法威信，更戕害社會調查局執行職務之信賴，嚴重敗壞調查人員聲譽，因此予以記兩大過免職。

據指出，劉晉廷因充當詐團取簿手，經常到各地超商、物流中心幫忙取件，各地都有被告害人，涉案恐不只一樁。

劉晉廷是調查班58期，曾在中部專業單位擔任員警，分發至高雄處3年，是資歷不深的調查官，平日行事作風低調，卻充當詐團收簿手被捕，他沒第一時間向單位主管回報，僅局長級少數高階官員知情，並下達封口令。

起訴指出，去年有被害人上網求職，對方卻要先繳付提款卡，被害人察覺有異報警，警方認為是詐團操控，立案調查並要被害人佯裝配合。七月十四日劉晉廷先後到西屯區超商、「空軍一號」貨運站取貨，前後領了數個包裹，裡面有5張被害人的信用卡、提款卡。

警方調閱監視器掌握劉晉廷行蹤，發現劉疑受詐團上游指示，在指定時間到多處地點領卡，旋即逮人。劉被捕後供稱，他是「幫朋友領貨」，只是打工而已，沒有涉詐，對案情避重就輕，警方未採信，依詐欺罪移送檢方偵辦。