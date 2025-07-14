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為爭祖產...七旬翁拿斧頭砍死兄 「一句話」竟想求輕判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣員林市七旬高姓老翁因不滿祖產分配、祭拜問題等，與哥哥素來不睦，去年春節前夕持斧頭及折疊刀殺死哥哥，事後逃逸至南投縣遭逮，一審由彰化地院國民法官審理，判刑13年6月，二審今開庭，高翁今手寫4張信紙上訴，主張自己年事已高，依照一審量刑，會關到八十幾歲，家族內無人活過80歲，「會關到死、浪費政府經費」，他是傳統工藝師，若輕判出監可回饋社會，傳承技藝。

此案今天在台中高分院開庭，高翁針對量刑部分上訴，認為一審量刑13年6月過重，他手寫4張信紙，庭呈給合議庭，他說，已經70多歲，家族內親友沒有人活過80歲，一審的量刑是要他「關到死，要死才能出監獄」，過去只要有寒流來，鄰里內年長的親友就會往生，他也擔心撐不過服刑。

高翁也主張，讓他老死在監獄裡面，沒有教化意義，也是在浪費政府經費，而且他是傳統工藝的教師，若能輕判出監重回社會，會從事回饋社會的工作，還能夠傳承傳統的工藝，對一審檢方主張的殺人事實，他都認罪不爭執，只爭執量刑刑度。

二審收取高翁庭呈的上訴理由信紙後，諭知下周四（24日）再開庭。

檢方調查，高姓老翁（72歲）與哥哥同住在彰化縣員林市三合院，去年2月7日下午4時許，老翁從隨身手提袋內拿出斧頭揮擊哥哥頭部14次，再持摺疊刀刺向哥哥胸部4次，致哥哥頭部及前胸多處撕裂傷等，送醫不治，全案一審由彰化地院國民法官法庭審理。

員林市高姓老翁去年因祖產問題，殺死胞兄，台中高分院今開庭審理。圖／本報系資料照
員林市高姓老翁去年因祖產問題，殺死胞兄，台中高分院今開庭審理。圖／本報系資料照

殺人 死亡 彰化 國民法官

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