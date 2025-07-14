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僅判3年...台中弟揮棒打死啃老兄 一審輕判理由曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中游姓男子不滿大他3歲的哥哥離婚後工作不穩，長期向年邁父母要錢、暴力相向，去年1月回家又目睹哥哥打媽媽，氣憤下拿球棍打死哥哥，一審今判3年徒刑，台中地院指出，此案游男自首坦認犯罪，且符合「情堪憫恕」的減刑規定，再輔以案情等情狀後，判刑3年。

台中地院表示，此案游男是在警員到場後，坦認犯行，主動接受調查、裁判，使犯罪事實得以早日發覺確定，符合自首條件，可以減刑。

另外死者長期向父母索取金錢無度，還有家暴犯行，游男長期承受壓力，案發當日返家，發現家中物品又遭哥哥破壞，甚至哥哥還持破碎酒瓶欲攻擊母親，因不堪其擾且憤怒難平，而萌生殺害被害哥哥想法，才釀成此案手足相殘的人倫悲劇。

此案在台中地院審理期間，游男深感愧疚、悔悟，父母也希望法院高抬貴手、從輕量刑，足見游男所為，顯與一般殺人案件是出於怨隙、逞兇鬥狠、財務糾紛或隨機殺人的動機、手段有別，符合刑法59條「情堪憫恕」的減刑規定。

一審審酌，游男在警詢、偵訊、審理時都坦認犯行，堪認犯後態度良好，因法減刑後，依家暴殺人罪，判刑3年，仍可上訴。

起訴指出，游男（45歲）在印刷廠擔任員工，與胞兄、爸媽同住東區，游兄和外籍配偶離婚後，考量照顧未成年小孩仍一起同住，游兄平時雖有開計程車，但收入仍不穩，常向父母討要3000、5000元，游也因此責備哥哥啃老兄弟間嫌隙才擴大。

游去年1月22日晚上8點多回家，撞見胞兄和母親發生拉扯，家中神明聽桌椅、神明燈及木櫃都被推倒，連同電扇、電話及飲水器等都被砸毀散落一地，游兄甚至拿著敲破的玻璃酒瓶要攻擊媽媽，游母持木椅阻擋。

游見狀拿了1把木製球棍朝胞兄揮打，游兄則立即逃出屋外，剛好爸爸也回家停妥機車，游兄奔逃時不慎被機車絆倒，游見哥哥跌倒在地，持續拿球棍痛毆他頭部、身體，但父母目擊次子猛打長子，一再出言制止，但游男置之不理繼續揮打。

警方獲報到場逮捕游男，游兄緊急送醫仍因顱腦損傷，到院前就已經沒了呼吸心跳；檢方偵結依家暴殺人罪嫌起訴游，全案今在台中地院審結宣判。

台中市游姓男子不滿胞兄啃老，去年初揮棒打死哥哥，全案在台中地院審理，今天審結宣判。記者曾健祐／翻攝
台中市游姓男子不滿胞兄啃老，去年初揮棒打死哥哥，全案在台中地院審理，今天審結宣判。記者曾健祐／翻攝
台中市游姓男子不滿胞兄啃老，去年初揮棒打死哥哥，全案在台中地院審理，今天審結宣判。記者曾健祐／翻攝
台中市游姓男子不滿胞兄啃老，去年初揮棒打死哥哥，全案在台中地院審理，今天審結宣判。記者曾健祐／翻攝

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