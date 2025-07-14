謊稱擁限量法拉利...國際賽車手詐3億 檢抓人聲押獲准今起訴

綽號「陳肯特」的陳姓男子是鉑鈞公司負責人，涉以旗下3間公司為掩護，偽造知名律師事務所的法律意見書及發票，佯稱擁有2輛限量Ferrari FXX-K Evo的產權，誘騙美國超跑買家二度匯款美金935萬元，陳另涉及線上博弈平台收注，涉嫌洗錢，檢方聲押陳獲准，今依偽造文書等罪起訴。

檢方調查，綽號「陳肯特」陳姓男子（48歲）具雙重國籍的國際職業賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人，涉夥同旗下陳姓財務長（42歲），偽造國內知名的理〇法律事務所與日本宇〇〇國際法律事務所的法律意見書、發票，謊稱擁有 Ferrari FXX-K Evo「58 號車」、「47 號車」完全產權，誘使美國超跑買家於2023年7月間兩度匯款美金935萬元（合台幣2.92億元）至新加坡、香港之境外帳戶，隨後層層轉回國內並提領現金，意圖切斷資金流向。

檢方查出，另查自2023年起，陳肯特以「貴〇娛樂城」等線上博弈平台收受賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少4000萬元；並於2023年8月以虛偽增資方式迂迴5000 萬元辦理豹○公司增資，藉以粉飾公司資力。

此案由美國法拉利經銷商跨海透過律師提出告訴，指稱日前購買兩輛Ferrari FXX-K Evo 限量超跑遭詐，台中地檢署檢察官陳東泰、黃裕峯指揮專案團隊，比對國際匯款紀錄與偽造文件來源後，今年6月11日持搜索票，執行搜索、約談，訊後聲押陳肯特獲准，陳姓財務長以30萬元交保候傳。