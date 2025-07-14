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小哥哥艾理又出事！壯陽藥「我弟很猛」賺6千萬 結果都是假藥

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

網紅「小哥哥艾理」又出事。小哥哥艾理曾在網路分享男性保養聖品「我弟很猛」，號稱可以提高床上戰力，但橋檢發現該藥物實際含威爾鋼主要成分，卻對外以保健食品販售，以違反藥事法規定，日前發動搜索，聲押李姓、王姓生技公司負責人獲准，小哥哥艾理則以10萬元交保候傳。

檢警調查，李男為優力康生物科技有限公司負責人，王男則為鴻生物科技股份有限公司實際負責人，2人與「網紅指數」公司阮姓員工及小哥哥艾理合作，由李、王兩人生產保健品「我弟很猛」，再藉「小哥哥艾理」對外宣傳，號稱可以提高床上戰力。

「小哥哥艾理」宣稱，該壯陽藥是「保健食品」，效果媲美坊間壯陽產品，男生只要是熬夜、抽菸、喝酒或床上戰力不夠，吃了藥後，絕對能比以前更硬；女生吃完則會在房事感受上大大提升。

檢警偵辦發現，「我弟很猛」雖稱是保健食品，但卻內含壯陽藥威爾鋼主要成分，並由「網紅指數公司」負責在各大網路通路進行販售。因威爾鋼屬於處分藥品，李男、王男卻於保健品中參雜主要成分，已觸犯藥事法等規定，本月9日兵分多路搜索，查扣相關偽藥1萬7千盒等證物。

檢警清查，「我弟很猛」自上架後，在各大通路已達14萬餘盒，販售金額達6000萬元，經主任檢察官陳竹君、檢察官施佳宏、鍾葦怡、陳俐吟、林世勛複訊後，認李男、王男罪嫌重大，向法院聲押獲准。

至於小哥哥艾理及「網紅指數」公司阮姓員工等人，檢方則認涉案程度不深，均以10萬元交保候傳，檢方提醒，該款藥物若與高血壓用藥合併使用，恐導致心血管患者有生命危險，呼籲已購買民眾停用。

小哥哥艾理代言的壯陽保健品，被查出是偽藥。取自Youtube小哥哥艾理
小哥哥艾理代言的壯陽保健品，被查出是偽藥。取自Youtube小哥哥艾理
小哥哥艾理代言的壯陽保健品，被查出是偽藥。記者張議晨／翻攝
小哥哥艾理代言的壯陽保健品，被查出是偽藥。記者張議晨／翻攝
小哥哥艾理代言的壯陽保健品，被查出是偽藥。記者張議晨／翻攝
小哥哥艾理代言的壯陽保健品，被查出是偽藥。記者張議晨／翻攝
小哥哥艾理代言的壯陽保健品，被查出是偽藥。記者張議晨／翻攝
小哥哥艾理代言的壯陽保健品，被查出是偽藥。記者張議晨／翻攝

網紅 指數 保健食品

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