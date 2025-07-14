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三峽車禍檢認肇事翁具不確定殺人故意 死亡不起訴
新北市三峽區今年5月19日發生余姓老翁高速駕車衝撞放學人潮，造成3死12傷慘劇，新北地檢署經調查余翁車況、健康等因素，認定他案發前並無異樣，仍高速駕車衝撞人群，具不確定殺人故意罪嫌重大，但余翁因該起事故，最後自撞分隔島傷重不治，因此依刑事訴訟法處分不起訴。
檢警查出，余翁當時所駕車輛機械無異常，油門及煞車也沒有被腳踏墊或外物卡住，無法安全駕駛，也無酒駕、毒駕，雖有慢性病但病況和生理變化不足以影響其意識，案發前行車路線也正常，未與他人發生行車糾紛，身心狀況仍處於正常狀態。
此外，余翁肇事車輛Event Data Recorder(事件資料紀錄器，簡稱EDR) 因無從判讀，無法確認肇事相關性，檢方自余翁行車紀錄器影像估算，事發前時速曾高達104.6公里，並有向右閃避再往左轉拉回車道中央的駕駛行為，全程僅有車內音樂聲，余翁全程均未出聲，也不曾煞車之動作。
至於外界曾懷疑余翁因在車上吃粉圓冰導致失控，檢察官車內粉圓散布狀況排除此說，研判粉圓應是猛烈撞擊後才傾倒往前散落。
檢察官綜觀全部證據資料，以及余翁長年居住出入該區域，對週遭環境及行進路線車道窄小，車輛、行人往來眾多，案發前時值附近中、小學生下課時間，仍以超過100公里時速高速行駛，足認已萌生其危險駕駛行為將造成傷亡的預知，因此具有殺人不確定故意。
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