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沈慶京羈押就診273次有生命危險？交保得找到「2億」身價的人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

威京集團主席沈慶京涉京華城容積弊案行賄台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，偵查中羈押禁見迄今，沈日前聲請具保停押，法院准予1億元併2億元人保交保，依裁定書，沈的律師稱沈自2024年8月30日至今年5月12日，已稱病就診273次。

裁定說，沈慶京的律師主張，沈於押期內泌尿道反覆感染、濕疹，有帕金森氏症，更於審判中2025年1月2日羈押迄5月20日，戒護外醫至部立台北醫院11次，急診次數6次，平均不到1個月就緊急戒護就醫急診1次。

律師認為，沈的病情確實造成台北看所守戒護及照護人力的負擔，有生命危險，足以認定沈現所罹患的疾病，非保外治療顯難痊癒。

沈慶京的律師還主張，2025年5月1日，沈再出現全身不自主顫抖、頭抖、喉嚨抖、手抖、全身抽搐等情形，並出現全身及喉嚨顫抖，說話不清、吞嚥困難的情形，沈目前吃東西、喝水極易噎到或嗆咳，確有生命危險。

合議庭審查認為，沈慶京如能提出1億元的保證金及2億元的人保保證書後，可停止羈押，但除住院期間外，須限制住居在台北市大安區住處的11樓，限制出境、出海8月，要配帶電子腳環。

裁定書指出，沈慶京提供保證書的具保人，於沈逃匿時，應依刑事訴訟法繳納2億元的保證金，不繳納者，要強制執行，而且，具保人應具有2億元的資力，若覓得具保人選時，要先提供保人身分證字號作「稅務電子閘門」相關查詢，如查詢資產不相當者，法院就不會同意擔任具保人。

威京集團主席沈慶京（坐輪椅者）。記者林俊良／攝影
威京集團主席沈慶京（坐輪椅者）。記者林俊良／攝影

資產 沈慶京 柯文哲 律師 台北醫院

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