精舍命案詰問證人241.5小時國民法官拒審？裁定回歸通常審判

本名王江鎮的宗教作家「王蕰」在台北市精舍虐死蔡姓女信徒，檢方起訴13人，分案由台北地院國民法官法庭審理；10名被告聲請不採國民法官制，合議庭認為，命案審理及評議共須50到60日，開庭對國民法官影響太大，裁定回歸通常審判程序。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時精舍住持「耀智師父」吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，精舍幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡。

檢方今年3月起訴王蕰等13人，王薀等10名被告認為，命案自偵查即有諸內容被媒體以聳動標題報導，形成媒體公審，有未審先判預斷之虞，且，全案被告高達13名，證人、鑑定人至少28人，無法期待有效率集中審理。

合議庭認為，本件選任困難，審理、評議共須50至60日，接續開庭對國民法官工作、家庭生活產生極大影響，將使候選國民法官有拒絕被選任的可能性，造成選任程序困難。

此外，命案證據達103項，已開示電子證據光碟達53片、檔案大小逾68GB，估計至少傳31位證人、詰問時間長達241.5小時，案情確實繁雜，符合不行國民法官參審制的要件，裁定不採行國民法官制。