招待大陸旅遊、支持白狼進立院 涉投票行賄 統促黨16人不起訴

統促黨清芳黨部主委兼中央執行委員、海峽兩岸台粵交流協會理事長林國信、副理事長李維傑涉舉辦大陸旅遊招待體驗營，李涉群組傳訊息提及政黨票請投統促黨，同心協力將張安樂總裁送進立法院。北檢依反滲透法等罪偵辦今偵結，認林國信等人被動接收訊息未附和，不起訴16人，李涉案部分移轉管轄。

檢方指出，林國信為讓統促黨獲得第11屆立委選舉不分區立委席次，擔任中共官方主辦「第十屆台灣青年嶺南行-客家文化體驗營」旅遊活動協辦人，李維傑擔任對街聯繫窗口，由李維傑於2023年10月間邀參家旅遊的林等15人加入「第十屆嶺南行客家文化線交流」群組，該群組還有其他台灣、大陸地區人民，共計67人；15人交9800元超低旅費，體驗營由中共梅州市台港澳事務局副局長梁苑玲接待，中共統戰部部長朱志勇等人設宴款待，席間中共官方人員宣傳統戰思想。

李維傑涉在2013年11月間、體驗營後在群組內公開傳送訊息指明年1月13日選舉日「請投給中華統一促進黨，政黨票數越多，所分配到立法委員席次也會越多，從創黨至今，堅持兩岸和平，促兩岸交流，從未改變。同志們！！！同心協力將張安樂總裁送進立法院，讓堅持和平的聲音，在立法院響起！讓兩岸關係穩定，促進合作交流。請您盡快轉傳給有認識在大陸上班的人即大陸新娘」

檢方認為，該訊息涉期約參與旅遊的15人投政黨票給統促黨，林國信、李維傑涉公職人員選罷法暨反滲透法受滲透來源指示、委託或資助而犯投票行賄罪，15名旅客涉投票收賄罪。

林國信否認犯行，他和李舉辦客家體驗營活動，但未注意到裡在群組傳的訊息；參與體驗營的林男等人辯稱，沒注意到裡的訊息，不知是誰贊助活動。

檢方認定，該交流協會親中且與統促黨關係密切，與大陸地區長期交流，難認選舉前落地招待就推斷大陸人士有對價關係，此次旅費低於一般市場行情，且確實接受中共官方落地招待，但有自付機票，體驗營過程中查無大陸官方、國台辦或相關政治協會人員，要求支持特定政黨、候選人或宣傳政治言論。