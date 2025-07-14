郭信良律師質疑「司法遭政治力介入」聲請法官迴避 高分院駁回

台南市前議長郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，一審判刑13年，檢辯均上訴二審，郭信良律師團近日質疑司法遭政治力介入，向台南高分院聲請法官迴避，高分院認為，不能僅因主觀臆測受命法官訴訟指揮對其不利，就會不公平裁判，判決駁回。

郭信良律師團主張，本案起訴書及原審判決均認被告涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第5款之對非主管監督事務圖利罪，此為被告上訴而高分院應審理範圍，被告於6月19日提出調查證據聲請狀請求傳喚相關證人訊問，法院已預留7月10日、8月14日可傳喚證人。

被告聲請調查函詢台南市政府都市計畫委員會「變更台南市安南區細部計畫（第二次通盤檢討）案」2021年7月23日第7次會議紀錄及全程錄影錄音，足以證明被告「無違背法令」且無為不法施壓或請託行為，而無涉犯圖利罪及收受賄賂罪犯意，核屬對被告利益有重大關係事項。

未料，受命法官竟於6月30日準備程序庭訊稱被告所聲請傳訊公務員與「是否涉犯收受賄賂罪無涉」及「圖利罪並非本案審理範圍」等理由，認定無調查必要性，斷然拒絕有利被告證據調查聲請，並直接宣告準備程序終結。

律師團認為，受命法官一方面拒絕被告調查有利證據，另一方面又同時「沒收」已預定調查證據期日，突襲性宣布準備程序終結、取消8月14日審理期日，諭知本案於7月10日進行言詞辯論，所為已屬客觀上足使一般人懷疑該法官有不能公平審判情事。

此舉形同排除一切有利被告證據後，隨即率斷進入言詞辯論，已具備不能公平審判之外觀，足使一般人懷疑受命法官對被告有偏見、高度敵意、有罪預斷情事，且會高度引起社會大眾對於本案是否有政治力介入之猜想，質疑法院裁判公正性。

律師團表示，本案受命法官違法剝奪被告聲請調查有利於己證據，且僅保留短短不足10日即進入辯論，嚴重壓縮辯方準備時間致辯護人無法進行充分準備，侵害被告防禦權行使，有違公平審判原則，依刑事訴訟法第18條第2款聲請法官迴避。

高分院調閱卷證，本案自2月4日收案起即密集審理，被告及辯護人聲請調查多項證據，並調取各院檢光碟及聲請傳訊證人等，合議庭均積極辦理，辯護人4月10日具狀表示請法院再惠准於一個月內陳報對各證人之偵訊意見，受命法官於同日批示請於20日內陳報。

此外，辯護人於5月9日聲請勘驗證人偵訊光碟，受命法官立即定6月30日勘驗，其間於5月15日並有審理程序，然辯護人至6月20日始具狀聲請傳訊多名證人，顯然遲誤法院諭知期日將近2月之久，是法院於原定7月10日審理期日未能傳訊，亦屬合理。

高分院指出，上開期日不傳訊亦不表示其他期日不傳訊，尚難以此遽論有何偏頗之情。再者，原定8月14日期日，卷內並無通知取消事證，訴訟進行本會隨案件演進而有增減期日，此為審判長訴訟指揮事項，並非受命法官所能單一決定。

高分院認為，聲請人所指，難認客觀上足使一般通常之人，均合理懷疑受命法官有不公平審判，而有偏頗之虞；不能僅因主觀臆測受命法官訴訟指揮對其不利，就作為將受不公平裁判依據。