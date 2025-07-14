僅停車糾紛 彰化男持鐮刀狂砍人致殘 法官重判5年6月

彰化縣黃姓男子去年因和蘇姓男子發生停車糾紛，竟持鐮刀猛砍蘇男，造成蘇男手腕、手指神經被砍斷、及骨折等重傷害致殘，黃男更追到蘇男家門外以石頭、鐮刀破壞窗子等物，彰化地方法院依重傷害、毀損等罪等將黃男判刑5年6月。

判決書指出，黃男去年8月因停車問題和蘇男發生爭執，持鐮刀朝蘇男的手和腹部等處狂砍，造成蘇男手部肌肉及神經斷裂，蘇男躲回家中時，黃男還持鐮刀追到蘇男家門外，以石頭砸破蘇男玻璃窗，再以鐮刀狂砍紗門及戶外玻璃桌等。

蘇男因此神經斷2條、肌肉也斷裂，不僅還有腹部傷口及骨折都進行縫合手術，即使出院後復健2個月，手腕及大拇指等仍無法伸展，活動度為0度，已嚴重影響其日後生活功能。