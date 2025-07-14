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違規攬客216次被罰45萬 桃園機場黃牛不繳錢慘遭查封房屋

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名57歲莊姓男子2018年1月至去年1月間在桃園機場非法攬客、載客，共被警察攔檢查獲216次，累積滯欠罰鍰達45萬3600元均未繳納，法務部行政執行署桃園分署就莊男名下位於中壢區的房屋辦理查封登記，莊男才立即出面至桃園分署辦理分期，暫時解除房屋遭拍賣的危機。

有鑑於日前發生機場黃牛拒檢逃逸，導致外籍旅客受傷而嚴重損及國門形象的事件，桃園分署與航警局上月17日共商對策凝聚共識，針對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先執行，而莊男是列管違規大戶的第3名。

桃園分署受理執行後，先扣押莊男的銀行存款，但均無所獲，再陸續調查莊男的財產資料，發現莊男名下有一間位於中壢區因繼承而來的房屋，今年6月間函請地政機關辦理查封登記，莊男接獲消息後，趕緊在本月11日至桃園分署辦理分期，他稱目前已經沒有在機場攬客載客，工作收入不穩定，請求每月繳納1萬元，分45期繳納完畢，另外怕驚動家裡年事已高的長輩，請求不要拍賣房屋。

對此桃園分署審核後准許莊男分期繳納，房屋維持查封狀態禁止移轉，亦同時告知莊男，桃園分署將持續調查其收入狀況，如發現已顯有資力可一次完納者，得依職權廢止分期並繼續執行。

桃園分署呼籲，民眾往返桃園機場請搭乘合法交通工具，切勿搭乘非法白牌車，以確保自身安全。桃園分署針對積欠違規罰鍰的「機場黃牛」案件，亦將強力執行，共同守護國門形象及尊嚴。

桃園分署就莊男名下位於中壢區的房屋辦理查封登記，地政機關函復已將莊男房屋辦理查封登記的公文。記者周嘉茹／翻攝
桃園分署就莊男名下位於中壢區的房屋辦理查封登記，地政機關函復已將莊男房屋辦理查封登記的公文。記者周嘉茹／翻攝
機場黃牛莊姓男子被查封房屋後繳納第1期分期款項1萬元收據。記者周嘉茹／翻攝
機場黃牛莊姓男子被查封房屋後繳納第1期分期款項1萬元收據。記者周嘉茹／翻攝
桃園機場日前發生機場黃牛拒檢逃逸，導致外籍旅客受傷而嚴重損及國門形象事件。聯合報系資料照
桃園機場日前發生機場黃牛拒檢逃逸，導致外籍旅客受傷而嚴重損及國門形象事件。聯合報系資料照

黃牛 財產 法務部 桃園機場 房屋

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