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結婚40年丈夫死了辦除戶…才知他外遇20年還有私生子 正宮提告

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名人妻已結婚40年，去年丈夫死亡要辦除戶登記時，才發現丈夫有認養一名私生子，才知丈夫與吳姓女子有染，且已交往20多年，人妻氣得提告求償100萬元，吳女主張已逾越時效，一審認定，吳女未提供證據證明，正宮是在辦除戶前就知道丈夫外遇，判吳女要賠20萬元。

判決指出，台中市一對夫妻已結婚逾40年，因丈夫在去年底身亡，妻子前往戶政所辦理除戶登記時，才發現丈夫認養一個私生子，且已經成年，還發現該私生子是與吳姓女攤商所生，氣得以侵害配偶權為由，向吳女求償100萬元。

台中地院審理時，吳女主張，在2003年與人夫交往時，不知道其已婚身分，隔年懷孕後在生產之間，才在一次聚餐時，由人夫口中得知其已婚身分，兒子生下後，人夫都會在傍晚或晚上到住處關心兒子，負擔生活開銷才離開，正宮應是在2004年5月、6月間即知道丈夫外遇，直至人夫死亡，已逾20年，已超過請求時效。

法官審認，吳女未提供證據證明，正宮是在丈夫死亡之前，即已得知丈夫外遇有私生子的狀況，認為正宮提告仍在請求時效內，另外吳女自承，在已知人夫已婚狀況下，與人一般夫妻、父母、子女的家庭模式生活，已侵害配偶權，也非一般一般婚姻信守誠實之配偶所能容忍，認定侵權，審酌雙方經濟狀況等情狀後，判吳女得賠20萬元，可上訴。

台中市一名人妻在丈夫身亡辦除戶時，才發現丈夫外遇20年，還有一個私生子，氣得提告小三，一審判賠20萬元。圖／AI生成
台中市一名人妻在丈夫身亡辦除戶時，才發現丈夫外遇20年，還有一個私生子，氣得提告小三，一審判賠20萬元。圖／AI生成

配偶 證據 外遇 人夫 丈夫

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