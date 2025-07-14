結婚40年丈夫死了辦除戶…才知他外遇20年還有私生子 正宮提告

台中市一名人妻已結婚40年，去年丈夫死亡要辦除戶登記時，才發現丈夫有認養一名私生子，才知丈夫與吳姓女子有染，且已交往20多年，人妻氣得提告求償100萬元，吳女主張已逾越時效，一審認定，吳女未提供證據證明，正宮是在辦除戶前就知道丈夫外遇，判吳女要賠20萬元。

判決指出，台中市一對夫妻已結婚逾40年，因丈夫在去年底身亡，妻子前往戶政所辦理除戶登記時，才發現丈夫認養一個私生子，且已經成年，還發現該私生子是與吳姓女攤商所生，氣得以侵害配偶權為由，向吳女求償100萬元。

台中地院審理時，吳女主張，在2003年與人夫交往時，不知道其已婚身分，隔年懷孕後在生產之間，才在一次聚餐時，由人夫口中得知其已婚身分，兒子生下後，人夫都會在傍晚或晚上到住處關心兒子，負擔生活開銷才離開，正宮應是在2004年5月、6月間即知道丈夫外遇，直至人夫死亡，已逾20年，已超過請求時效。