冠軍女團「日光之橙」Bonnie告經紀公司 她勝訴卻也要賠100萬元

奪得節目「未來少女」總冠軍的「日光之橙」前團長蔡南筠（Bonnie）指控經紀公司「無限夢想」未積極培訓、接活動，讓她一年收入僅2萬元，還無償在遠舉造勢場合演出，提民事訴訟請求經紀關係不存在，台北地方法院判她勝訴，但她在合約期間私接染髮廣告，也必須賠償100萬元，可上訴。

「未來少女」是2023年女團真人秀節目，由6個經紀公司打造6組團隊參賽，最終由「日光之橙」拿下總冠軍，以Bonnie為團長，團員分別有鄭玉歆、麻由、閃閃、Xiyeon、Cherry、Phoebe、宥彤、Ashlee，共9人。

蔡南筠主張，她和無限夢想2023年簽約，第一階段合約為5年，她雖以「日光之橙」團體參加「未來少女」，但節目結束後，公司未積極培訓、接洽其他節目及活動，來增加她的知名度，且即使接活動，她也常須自理妝髮費用。

她指出，公司曾稱要出席商演活動，實際上卻是讓她無償活動或上選舉造勢場合，加上她2023年收入僅2萬1323元，實在無以維生，導致她對公司失去信任，因此於2024年3月11日寄發存證信函，通知公司終止合約，請求法院確認雙方無經紀契約關係。

無限夢想反駁，依合約蔡南筠須於第一階段合約內配合錄音、發行至少15首單曲，且雙方沒有足以動搖信賴關係的狀況，公司也為蔡南筠支出至少460萬培訓、參賽費用，期待她日後成名能回收，但蔡南筠卻逕自於節目播畢不到半年就終止合約，害其他團員只能拆分成小隊，以新團名重新出道。

無限夢想指出，蔡南筠利用完公司，自認有些許名氣，鄙視、無故缺席公司所安排的商演活動，更私接染髮廣告、私自變更公司替她設置的IG帳號密碼而占為己有，共有4項違約項目，反請求蔡南筠賠償400萬元違約金。

北院認為，蔡南筠委託無限夢想擔任獨家經紀人，處理各種演藝娛樂、音樂等工作，應適用於民法委任規定，依法蔡女不論有無正當理由，均可隨時終止合約，依蔡女提出的轉帳資料、對話紀錄，足認雙方信賴基礎動搖，且蔡女已寄發存證信函終止合約，因此確認雙方經紀契約關係已不存在。