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咖啡男涉恐嚇罷團連署志工：一個打4個 選罷法起訴
周姓男子今年4月間涉嫌持飲品恐嚇罷免立委賴士葆團體志工「妳要不要我潑妳讓妳知道這不是咖啡」、「我一個打你們4個」」台北地檢署今偵結，依違反公職人員選罷法、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。
起訴指出，周男今年4月2日晚上7時許在北市文山區一家超商消費，見罷免賴士葆團體黃姓、龐姓、方姓、李姓志工4人進行連署活動，涉高舉手中飲品向黃姓志工說「妳要不要我潑妳讓妳知道這不是咖啡」、「妳要我試嗎」等語，持咖啡持續逼近4名志工，龐姓志工出面勸阻、要求周男後退，周男向4人咆哮「來阿，我一個打你們4個」致志工心生畏懼，以此妨害4人進行罷免案連署。
檢方認定，周男對志工恐嚇、脅迫行為，不斷咆哮「那又怎樣，不代表文山區的民意啦」、「好好的商業氣息被你們政治的環境給破換」顯然已影響罷免連署案自由進行及現場秩序，依違反公職人員選罷法「以其他非法方法妨害他人為罷免案之連署」及刑法恐嚇危害安全罪，依法起訴。
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