凌虐9月大女嬰腦傷翻白眼…母扯「擦藥就會好」 狠父確定要入獄

台中市蔡姓工人和張姓妻子育有2歲、9個月大女兒，兩人不滿2名女兒哭鬧，多次徒手狂毆、猛力搖晃小女兒的頭部，導致意識模糊、腦出血、受虐性腦傷，蔡甚至反手打大女兒一巴掌，力道大到女兒跌倒在地，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判蔡4月、1年6月徒刑，均不得易科罰金，全案定讞。

張女則另案審理，一、二審被依成年人故意對兒童犯傷害罪判1年3月徒刑。

蔡先於2024年5月10日晚間7時許，因不滿小女兒哭鬧，徒手毆打小女兒雙腿2下；同年月12日凌晨，又因小女兒想睡覺而哭鬧，竟徒手以全力毆打年僅9個月大小女兒後腦勺2下、臉部1下、手掌1下、大腿左外側2下、大腿右外側2下。張女也去年5月初某日，在住處內徒手毆打小女兒頭部1下、拍打臉部1下，並劇烈前後搖晃小女兒。

蔡、張女2024年5月15日凌晨帶2名女兒入住旅館，蔡在電梯內因不滿大女兒無法自行站立，見她跌坐在地，出手掌摑臉部1下，使大女兒左臉頰挫傷，且力道之大害大女兒跌倒，張女全程目睹卻無動於衷。

進房後，張女再度猛力搖晃小女兒後，小女兒意識模糊，醫院發現她右側硬腦膜下出血、臉部與四肢多處瘀傷及受虐性腦傷等，緊急動開顱手術，通報警方後才揭發案情。

蔡起初否認犯行，被檢方聲請羈押禁見獲准，在訊問期間經檢察官播放電梯內監視器影像，才改口坦承犯罪。蔡供稱，他有施用K他命，並欠債80多萬元，且收入不穩定，他是因生氣才打女兒，他情緒沒有控管好。張女也說，想說只是瘀青擦個藥就會好了。

旅館人員也作證，目睹蔡以反手手掌毆打女兒，且當天11點要退房，2人卻不斷到櫃檯支付延長時間費用，但沒見到2名女兒，直到下午3點張女抱著女嬰到櫃檯，看到她懷中女嬰已經翻白眼。

檢方認為，2名女兒所處教養環境不佳，且小女兒自2024年1月16日後均無就醫紀錄，可見被告蔡施暴後無心生悔悟帶去就醫，蔡也自承「當時太累，就沒帶去看醫生」，且兩人不認為自己毆打子女的行為有何不妥之處，為人父母竟展現此般不負責任的心態，令人髮指。

檢方也勘驗電梯內監視器畫面，蔡出手掌摑坐在地上的大女兒臉部，力道之大，使大女兒再次倒向一旁，且張女目睹也全無阻止、譴責，彷彿對蔡的行為習以為常，依法起訴。

一審依2個成年人故意對兒童犯傷害罪各判蔡4月、1年6月徒刑，檢方針對量刑上訴，二審則維持一審判決，案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

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