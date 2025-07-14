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加拿大再通報獵殺海豚 涉案船長屏檢諭知40萬交保

中央社／ 屏東縣14日電

今年加拿大通報遠洋漁船涉獵殺保育類動物海豚，近期再獲報，屏東地檢署查獲田姓船長涉嫌指示漁工獵殺海豚，作為延繩釣魚餌提高鯊魚捕獲量，訊後諭知40萬元交保。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，今年4月偵辦吳姓船長違法獵殺海豚後，近期再接獲農業部漁業署與加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）通報，遠洋漁船涉嫌非法獵殺第二級保育類野生動物海豚，跨機關共組專案小組調查，9日拘提漁船上6名印尼籍漁工，以及搜索田姓船長位於屏東東港鎮住處。

屏檢調查，去年6月間，田姓船長駕駛漁船在西北太平洋海域進行作業時，涉嫌指示船上印尼籍漁工使用魚叉、魚鉤等工具獵捕海豚，再持刀具將海豚宰殺、支解成掌心大小肉塊，作為延繩釣魚餌，藉由海豚肉塊血腥味及鯊魚嗅覺靈敏特性，以提高鯊魚捕獲量；另外，航運期間的獵捕海豚數量，尚待專案小組釐清。

屏檢訊後，認田姓船長及6名印尼籍漁工，均涉違反野生動物保育法非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌，對6名印尼籍漁工諭知限制出境出海，對田姓船長則諭知新台幣40萬元交保並限制出境出海。

海豚 印尼 保育類野生動物

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