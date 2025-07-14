加拿大再通報獵殺海豚 涉案船長屏檢諭知40萬交保

現代社會中，家戶飼養寵物相當常見，但隨之而來也衍生出不少鄰居糾紛，例如犬隻吠叫的噪音等，若住家隔壁的住戶，不是只養幾隻貓狗，而是開寵物店的話，恐被犬吠聲搞到精神崩潰，新竹就有一個案例，吳姓民眾住家隔壁就開了一家專養犬隻的寵物店，他被犬隻叫聲整整吵了5年，搞到罹患焦慮、失眠等身心症狀，只好自己蒐證後提告寵物店。 由於吳姓民眾蒐證得宜，還懂得透過法律程序加強證據力，因此一審很快法官就做出判決，這家寵物店除了得賠償10萬元外，法官還附帶要求這家寵物店得執行消音令，把吠叫噪音壓低到一定分貝以下，吳姓民眾是如何蒐證來說服法官？寵物店未來能產生的噪音是多少分貝？聯合報數位版每周一法律快譯通專欄，將為讀者詳解，歡迎訂閱分享。

2025-07-14 10:30